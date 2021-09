American Express, Visa, Mastercard – wer hat die Nase vorn?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Den Aktien der führenden Kreditkartenunternehmen geht es schon seit Wochen alles andere als gut. Nahezu zeitgleich setzten bei allen Titeln der Branche im Juli heftige Abverkäufe ein und die bis dahin vorhandenen Aufwärtstrends wurden allesamt gebrochen. Die Mastercard hat seit dem letzten Hoch bereits mehr als 14% an Wert eingebüßt und die Visa Aktie rund 12%. Am besten konnte sich in diesem schwierigen Umfeld noch die American Express-Aktie halten. Während sich die Mitstreiter bereits in technischen Abwärtstrends befinden, konnte hier noch eine neutrale Phase beibehalten werden. Auch der zum Juli-Hoch hält sich mit 9% in Grenzen. Aus technischer Sicht bildet sich gerade ein Dreieck aus, welches die Bullen aktuell gerade versuchen, nach oben zu durchbrechen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur American Express Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Im gestrigen Handel versuchte die Aktie bereits nach oben auszubrechen. Im aktuell etwas schwierigen Marktumfeld nicht ganz so einfach und so hielten sich Investoren noch etwas zurück. Schlusskurse oberhalb der Ebene von 165 USD würden neue Kaufsignale mit sich bringen und könnten das Papier in Folge wieder in eine bullische Phase zurückführen. Ob dies gelingen wird, hängt natürlich auch vom Gesamtmarkt ab, welcher derzeit ordentliche Dellen aufweist. Die Tiefs aus den Monaten August und September liefern eine wichtige Support-Zone. Sollten diese gebrochen werden, wären die wohl wieder am Ruder. Derzeit überwiegen die positiven Impulse und wir geben der Aktie vorerst positive Aussichten mit auf dem Weg.



Aussicht: BULLISCH

