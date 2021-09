Biogen: Wann kommt es zum nächsten Kurssprung?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das technische Gesamtbild der Aktie des Biotech-Riesen Biogen sah vor wenigen Wochen noch überaus vielversprechend aus. Positive Nachrichten sorgten Anfang August für einen mächtigen Sprung in Richtung Norden. In Folge konnten Anleger geduldig auf mögliche Kaufsignale nach dem Pullback warten, doch diese kamen nie. Weder die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50, noch der Gapfill in Richtung der Marke von 279 USD brachten den für viele erhofften Support. Die Kurse gingen geradewegs wieder in den Keller und bilden derzeit eine Bärenflagge unter den bereits erwähnten gleitenden Durchschnitten. Die Lage sieht überaus angespannt aus und von einer Fortsetzung der Rallye ist derzeit weit und breit nichts zu sehen.

Expertenmeinung: Zuletzt bildete die Aktie Anfang Juni eine auffällige bärische Konsolidierung unter den erwähnten gleitenden Durchschnitten. Die Folgen waren nicht zu übersehen. Nach dem Bruch nach unten legten die Bären erst richtig los und sorgten für ein neues Jahrestief. Nun könnte sich das Spiel ein weiteres Mal wiederholen und so wird Biogen von einer vermeintlich guten Kaufgelegenheit eher zu einer möglichen Short-Gelegenheit in den kommenden Handelstagen. Wir senken daher unsere Erwartungen auf den Titel von bullisch auf neutral. Erst bei Schlusskursen über dem Bereich von 285 bis 290 USD würden wir wieder etwas Licht am Ende des Tunnels sehen.

Aussicht: NEUTRAL