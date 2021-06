Volkswagen Vz: Kursziel 153/157 Euro – das ist unmöglich … oder?:

Anfang der Vorwoche hatten die Bullen eine perfekte Vorlage, um die VW-Aktie in einen erneuten Aufwärtsimpuls zu tragen. Aber man ließ diese Chance liegen. Ist eine Abwärtswende die zwingende Konsequenz?

In der Tat konkretisiert sich ein Szenario, in dem die Aktie als DAX-Zugpferd ausgedient hätte. Der Chart zeigt, dass die VW-Aktie bereits zwei Chancen liegen ließ, über das Rallye-Hoch vom 18. März hinauszukommen, das bei 253,30 Euro liegt. Schon dessen Zustandekommen ließ erfahrene Trader eine Augenbraue heben. Denn nachdem die Intensität des Kursanstiegs immer mehr zunahm, startete die Vorzugsaktie an diesem 18. März mit einer großen Aufwärts-Kurslücke, um dann aber massive Gewinnmitnahmen zu sehen, die aus diesem Tag mit dem bisherigen Verlaufshoch 2021 einen Tag machte, an dem der Kurs zum Vortag im Minus aus dem Handel ging. Das machte zwei Dinge deutlich:

Die Wirkung der Flut optimistischer Aussagen seitens des VW-Konzerns in der ersten März-Hälfte, die die Reaktion auf die ebenso optimistische, aber zugleich recht vage Perspektive für 2021, die Ende Februar ausgegeben wurde, intensivierte, war vorüber. Wer kaufen wollte, war offenbar mittlerweile an Bord. Zweitens bekam man den Eindruck, dass die Akteure sehr wohl wahrgenommen hatten, dass nur wenig über dem Verlaufshoch dieses 18. März eine weitere, wohl nicht einfach zu bezwingende Charthürde liegt: Das Jahreshoch 2015 bei 262,45 Euro, das zugleich das Rekordhoch für diese Aktie darstellt. War es das also mit der Rallye?

Expertenmeinung: Das kommt darauf an, ob die potenziellen Käufer neue Argumente bekämen, um doch wieder unmittelbar einzusteigen, statt darauf zu warten, dass eine Korrektur die Aktie auf ein deutlich günstigeres Einstiegsniveau zurückführt. Da sollte der Blick auf den 6. Mai, den Donnerstag der kommenden Woche, gerichtet werden. Da stehen die Ergebnisse des VW-Konzerns zum ersten Quartal auf dem Terminplan. Und sollten diese Ergebnisse überzeugen, sollten VW womöglich die 2021er-Prognose in die richtige Richtung konkretisieren und dadurch eine Rechtfertigung für das aktuell historisch hohe Kursniveau liefern, könnte die Aktie diesen bei 253,30 Euro liegenden Deckel allemal wegsprengen. Aber wenn diese Zahlen nicht überzeugen, was dann?

Dann kommt es darauf an, ob der Volkswagen-Konzern imstande ist, mit optimistischen Statements hinsichtlich mittelfristiger Ziele den Blick von einer kurzfristig zähen oder gar enttäuschenden Entwicklung auf eine mittel- und langfristig grandiose Perspektive zu lenken. Was denkbar wäre, aber jetzt nicht mehr so einfach ist wie in den Vormonaten, als die Aktie auf einem weit tieferen Niveau notierte.

Denn erfahrungsgemäß steigen mit dem Aktienkurs auch die Erwartungen der meisten Investoren. Und bei einer Aktie, die in der Spitze 65 Prozent seit dem Jahresende 2020 zugelegt hatte und damit die Liste der DAX-Gewinner mit großem Vorsprung anführt, dürfte die Erwartung entsprechend hoch sein. Daher sollte man sich besser nicht darauf verlassen, dass die Bullen in Kürze einen dritten Anlauf nehmen, den Deckel der Handelsspanne zu sprengen und dabei dann auch erfolgreich wären. Und sollte die VW-Vorzugsaktie mit Schlusskursen unter 214 Euro aus der derzeitigen, potenziellen Toppbildung nach unten herausrutschen, wäre das erste potenzielle Kursziel mit um die 180 Euro relativ weit entfernt!