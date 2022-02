L’Oréal: Kommt jetzt das Topp nach dem Topp? Aufpassen!:

Billig ist die L‘Oréal-Aktie ja nicht gerade. Für den am Freitag für 2020 gemeldeten Gewinn läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 47, für die durchschnittliche Gewinnschätzung der Analysten für 2021 bei 41. Bein einem momentan erwarteten Gewinnwachstum von ca. 15 Prozent eher teuer, aber damit liegt die Aktie durchaus im Trend der anderen, großen französischen Unternehmen im Bereich Beauty und Luxus. Die sind alle ungewöhnlich hoch bewertet … und bislang stört die Akteure das nicht im Geringsten.

So gesehen könnte es durchaus etwas werden mit dem am Freitag begonnenen Versuch, den bisherigen Verlaufsrekord der L‘Oréal-Aktie, im November bei 321,40 Euro erreicht, zu überwinden. Denn dieses Plus von drei Prozent, welches den Kurs jetzt in Schlagdistanz an dieses bisherige Verlaufshoch trug, basierte auf der Bilanz des vierten Quartals, die am Vorabend vorgelegt wurde. Und diese Zahlen fügen sich zu einem Bild, in dem L’Oréal in diesem so schwierigen Jahr 2020 jeweils nur knapp über minus sechs Prozent an Umsatz und Gewinn gegenüber 2019 eingebüßt hat. Das gelang mit einem vierten Quartal, das die Prognosen der Experten klar übertraf, was auch seitens der Analysten honoriert wurde:

Expertenmeinung: Vier Analysten hoben am Freitag ihre Kursziele an. Interessant ist indes, dass man sich auch seitens der Experten offenkundig keineswegs einig ist, ob die gegenüber früheren Jahren hohe Bewertung dieser Luxus- und Beauty-Aktien wirklich gerechtfertigt ist. Während die DZ Bank und Bryan Garnier mit ihren neuen Kurszielen von 348,50 und 350 Euro klar über dem aktuellen Kurslevel liegen, bleibt die Berenberg Bank mit 311 Euro auf aktueller Flughöhe der Aktie. Und die Crédit Suisse ist höchst skeptisch, denn dort wanderte das Kursziel im Angesicht der aktuellen Bilanzdaten nur von 235 auf 242 Euro nach oben.

Doch solange der Trend aufwärts weist, pflegt die Skepsis das Nachsehen zu haben. Dass das Zahlenwerk zu Käufen führte und es nicht vor dem Wochenende aufgrund dieser Nähe zum Rekordhoch Richtung Handelsende zu Gewinnmitnahmen kam, ist grundsätzlich ein gutes Zeihen. Darüber hinaus hatte die Aktie seit November konsolidiert und hätte damit markttechnisch einiges an verbleibendem Aufwärtsspielraum. Nur darf der Ausbruchsversuch natürlich nicht scheitern, denn wenn die L’Oréal-Aktie in ihrer Seitwärtsrange verbleiben, an deren oberem Ende abprallen und damit den Aufwärtstrend nicht fortführen sollte, würde die Skepsis eben doch wieder ihren Nährboden bekommen.