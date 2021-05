Europa schlägt sich schlecht in der Krise, das drückt den Euro. Und jetzt kommt in den USA die Inflationsangst dazu, das zieht den Dollar höher. Der Euro im Abstiegskampf: Wo liegen die nächsten Kursziele?

Die Geldflut ist in den USA weit größer: Was die US-Regierung über die vergangenen knapp zwölf Monate zusätzlich zu den Maßnahmen der US-Notenbank ausgeschüttet hat, hat in der Eurozone keine Entsprechung. Die Geldmenge in der Eurozone ist seit Beginn der Krise massiv gestiegen, aber in den USA ist sie explodiert. Eigentlich müsste das Druck auf den Greenback, den US-Dollar, ausüben. Und so war es auch bis zu Jahresbeginn, der Euro wurde sukzessiv zum US-Dollar teurer. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet.

Denn die Geldschwemme zeigt Wirkung. In den USA sehen die Konjunkturdaten bereits besser aus. Und die Perspektive ist weit günstiger. Mehr Geld, mehr Impfungen, das bedeutet, dass man dort Monate voraus ist, was das Erreichen eines normalen wirtschaftlichen Umfelds angeht. Damit fließt wieder mehr Geld in die USA, ob an den oder in Unternehmen. Die Trader unterstellen somit eine steigende Nachfrage nach dem Greenback, der Kurs zieht zum Euro an, d.h. die Relation Euro/US-Dollar fällt. Und diese Perspektive stärkeren Wachstums hat noch eine zweite Komponente, die den US-Dollar stärkt:

Die Gefahr einer über das von der Notenbank tolerierbare Maß hinaus anziehenden Inflation. Diese Erwartung spiegelt sich nicht nur am US-Anleihemarkt in Form steigender Renditen wider, sondern auch in der Währung, denn höhere Zinsen sind traditionell ein Argument für eine stärkere Währung.

Expertenmeinung: Sie sehen im Chart, dass der Euro/US-Dollar-Kurs dadurch alles, was er seit Anfang November zulegen konnte, wieder abgegeben hat. Zunächst hielt dabei Anfang März die 200-Tage-Linie, aber im Verlauf der vergangenen Woche fiel auch diese wichtige Supportlinie. Bemerkenswert ist dabei, dass ein Erholungsversuch zuvor unter der im Chart blau gehaltenen 20-Tage-Linie abgewiesen wurde. Das deutet an, dass die kurzfristigen Trader die Abwärtsbewegung aktiv begleiten. Und wie weiter?

Da sich an beiden Argumenten gegen den Euro, an der schlechten Wachstumsperspektive der Eurozone ebenso wie an der Sorge vor Inflation in den USA, so schnell nichts ändern dürfte, könnte sich dieser Abstieg noch eine Zeitlang fortsetzen. Die nächste Unterstützung wartet im Bereich von 1,16 US-Dollar pro Euro, das wäre ein durchaus in den nächsten ein, zwei Wochen denkbares Kursziel. Der nächste charttechnische Support wäre dann die Zone 1,1422 zu 1,1495. Das wäre ein Level, der im ersten Halbjahr möglich scheint.

Um den Euro auch unter diese Zone zu drücken, müsste sich die für den Greenback bullische Perspektive aber noch intensivieren und zugleich der Eindruck entstehen, dass die USA nicht gegen einen zu starken, ihre Exportperspektiven bremsenden US-Dollar vorgehen würde.