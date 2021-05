Intel: Aktie im freien Fall – kann dieser Boden gehalten werden?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die jüngsten Nachrichten lösten bei der Intel-Aktie eine schier unglaubliche Rallye aus. So soll der alte und neue CEO das Unternehmen wieder auf Vordermann bringen. Wie von der Tarantel gestochen, setzte es in den letzten Wochen einen heftigen Anstieg, von welchem jedoch nur die wenigsten profitieren konnten. Lediglich der Ausbruch über die Marke von 52.69 USD war als technisches Kaufsignal erwähnenswert. Die vom Markt als positiv aufgenommene Nachricht sorgte im Gesamtbild der Aktie für ein sogenanntes „Island-Gap“. Nach einem heftigen Gap nach unten, welches im Oktober aufgrund schlechter Quartalsergebnisse erzeugt wurde, setze es nun ein Gap nach oben. Solche Formationen kommen äußerst selten vor, haben aber eine überaus starke Signalwirkung. In diesem Fall sprechen die Karten ganz eindeutig für die Bullen.

Expertenmeinung: Alles in allem sieht die Gesamtsituation überaus bullisch aus, wären da nicht die Quartalsergebnisse, welche gestern nach Börsenschluss erneut für einen Dämpfer sorgten. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel fast 5 Prozent an Wert, doch was ist hier genau passiert? Erneut meldete das Unternehmen einen Gewinneinbruch, doch dieser soll der letzte unter dem alten CEO Bob Swan gewesen sein. Zumindest die Analystenerwartungen von 1,16 USD konnten deutlich geschlagen werden. So meldete der Konzern einen von 1,52 USD und auch der Umsatz lag mit 20 Milliarden USD deutlich über den prognostizierten 17,4 Milliarden USD. Hinzu kommt, dass der Konzern leicht höhere Gewinne im ersten Quartal anstrebt. Doch warum ist die Aktie dann so stark gefallen? Es dürfte wohl das nachhaltige Problem sein, dass das Unternehmen zunehmend mehr Konkurrenz bekommt. So gewinnen Nvidia, AMD oder auch Qualcomm immer mehr Marktanteile. Zum anderen ist wieder einmal das alte Problem der Produktion der neuesten Nanometer-Prozessoren aufgetaucht. Hier wird es wohl erst 2023 zu einer Besserung kommen. Alles in allem gibt es zumindest etwas Hoffnung, dass Intel wieder zur alten Stärke zurückfindet. Vielleicht bietet sich im aktuellen Pullback gar eine gute Kaufmöglichkeit an. Warten wir einmal ab, ob wir hier eine gute Formation in den kommenden Tagen erhalten.

Aussicht: NEUTRAL