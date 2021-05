Erst gestern hatte ich die Evotec-Aktie unter die Lupe genommen, heute muss dazu ein Update kommen, denn was da passierte, sieht man nicht alle Tage. Die Aktie stieg am Mittwoch erneut deutlich, diesmal um 9,6 Prozent. Aber Sie sehen es an den beiden Charts auf Wochen- und Tagesbasis: Das war im Vergleich zum Tageshoch gar nichts. In der Spitze hatte die Aktie 43 Euro erreicht und damit kurzzeitig unglaubliche 30 Prozent über dem Vortages-Schlusskurs notiert. Was war da los?

Was ich gestern als selten zutreffend bezeichnet hatte, wurde hier tatsächlich wahr: Offenbar war der am Nachmittag gemeldete Insider-Trade eines Evotec-Vorstands eben kein Zufall, sondern eine ideale Steilvorlage. Und damit lagen diejenigen goldrichtig, die am Dienstag einstiegen, weil sie sich an den letzten Insider-Trade aus der Evotec-Vorstandschaft vom 16.12.2020 erinnerten, der einen Tag vor positiven Meldungen erfolgte, die die Aktie danach mehrere Tage höher trieben. Und was wurde gemeldet?

Am Morgen gab Evotec bekannt, dass eine US-Tochterfirma einen großen Auftrag vom US-Verteidigungsministerium ergattert habe, bei dem es um die Herstellung monoklonaler Antikörper für die Prävention bzw. die Behandlung von COVID 19 geht. Das ist schon etwas Besonderes, denn Experten wiesen darauf hin, dass die Markteintrittsbarrieren für einen solchen US-Regierungsauftrag überaus hoch seien. Es ist quasi ein Ritterschlag für Evotec … aber war er auch einen Kurssprung um 30 Prozent wert?

Wer sich das genauer anschaute, mag zu dem Schluss gekommen sein, dass dieser Anstieg dann doch zu viel des Guten sei. Denn auch, wenn es gut möglich ist, an Anschlussaufträge des Pentagons zu gelangen, wenn man erst einmal einen Fuß in der Tür hat, so umfasst dieser neue Auftrag doch „nur“ ein Volumen von 28,6 Millionen US-Dollar oder, auf den aktuellen Wechselkurs umgerechnet, knapp 24 Millionen Euro. Und setzt man das mit dem Umsatz von Evotec im Jahr 2020 von voraussichtlich etwa 480 Millionen Euro in Relation, stellt man fest: Das ist ein wichtiger, guter, erfreulicher Auftrag, aber es ist kein „Game Changer“, kein Auftrag, der eine Neubewertung der Aktie bedeuten würde.

Das dürfte die Motivation derer gewesen sein, die diese grandiose Chance nutzten, um die Aktie auf einem zuvor bestenfalls mittelfristig erreichbar scheinenden Kursniveau erst einmal zu verkaufen. Ich hatte Dienstagabend, in Unkenntnis dieser Meldung, geschrieben: „Daher wäre eine Idee, dieses Geschenk insofern anzunehmen, als man je nach Positionsgröße bei einem Viertel oder ein Drittel der Aktien den Gewinn mitnimmt und bei der Restposition einfach den Stoppkurs auf Schlusskursbasis nachzieht.“

Damit wäre für diejenigen, die diesen Gedanken am Mittwoch nach der Lektüre der Analyse gleich umgesetzt hätten, eine Gewinnmitnahme höchst erfreulich ausgefallen. Hinsichtlich des Stoppkurses würde ich bei diesem Chartbild dazu tendieren, diesen jetzt knapp unter das gestrige Tages-Verlaufstief von 32,84 Euro anzuheben und ihn, sicher ist sicher, als Stop Loss-Verkaufsorder zu gestalten. Aber auch, wenn dieser Kurssprung eine „irrational exuberance“ war: Gedanken, hier vielleicht Short zu gehen, würde ich mir persönlich unbedingt verkneifen, denn dieser Auftrag bestätigt, dass von Evotec mittelfristig viel zu erwarten ist!