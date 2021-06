Barrick Gold: Bereit machen für den nächsten Einstieg?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gemeinsam mit dem Goldpreis zeigten die Aktien der Goldbranche in den letzten Tagen relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Es ist schon eine aberwitzige Reise, die Barrick Gold, Newmont Mining und viele andere Titel in den letzten Wochen erlebten. Wer Mitte März aus Panik verkaufte, kann sich nun ärgern, denn die Kurse haben sich innerhalb weniger Wochen teilweise fast verdoppelt. Dass ein verspäteter Verkauf in einer extrem überverkauften Situation oft keine allzu gute Idee darstellt, lässt sich derzeit aber auch auf die umgekehrte Seite transportieren. Jetzt befinden sich die Aktien nämlich in einer stark überkauften Lage und ein Einstieg auf aktuellen Niveaus lässt die Risiken nach unten explodieren. Das eigentliche Kaufsignal erfolgte bereits Anfang des Monats und ein Nachlaufen auf aktuellen Niveaus, kann kurzfristig zu herben Abschlägen führen. So oder so. Die Trends der Goldaktien zeigen derzeit wieder nach oben. Expertenmeinung: Generell ist zu sagen, dass der Goldsektor derzeit zu den stärksten an der zählt. Dementsprechend heben wir auch unsere Aussichten auf Barrick Gold und Co. von neutral auf bullisch an. Dennoch würden wir auf bei aktuellen Kursen keinen guten Kauf sehen. Hier muss dringend eine kleine Zwischenkorrektur her, um die Rallye wieder etwas abzukühlen. Es ist also gerade für jene, welche noch nicht mit an Bord sind, etwas Geduld gefragt. Die Kursanstiege sollten sich in den kommenden Wochen und Monaten nach einer Zwischenkonsolidierung weiter fortsetzen. Aussicht: BULLISCH