Der Freitag war der letzte Handelstag des Januars und hat mit seinen Abschlägen dazu geführt, dass dieser erste Monat des neuen Börsenjahres auch für den marktbreiten S&P 500 im Minus endete. Der war zwar nur ein kleiner. Aber wer sich den Index, wie hier auf Monatsbasis dargestellt, in einer die prozentuale Veränderung besser vergleichbar machenden logarithmischen Skalierung ansieht, stellt fest: Der Index bewegt sich nahe der oberen Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals und ist auf dieser Zeitebene markttechnisch überkauft.

Zwar gelang es 2013 bis 2015, verblüffend lange an dieser oberen Begrenzung entlang zu schleichen, ohne dass den Bullen damals eine wirklich nennenswerte Korrektur in die Parade gefahren wäre. Aber heute sind die Nerven dünner, die Gesamtsituation ist schwieriger und das der Derivate-Positionen ungleich höher. Ein „langsam leicht aufwärts“ dürfte dieser Situation nicht gerecht werden. Die Akteure wollen „Action“. Allerdings nicht so viel wie derzeit, auch das macht die Lage momentan spannend.

Dass die über Trading-Apps agierenden, sich in Foren zusammenschließenden, meist jungen und unerfahrenen Akteure jetzt sogar Silber ins Visier genommen haben und sich an die „Mission“ machen, auch dort die Leerverkäufer zu „bestrafen“, wird zwar für diese Klientel am Ende tendenziell übel ausgehen. Denn bei solchen Short-Squeezes braucht man, wenn sie gezielt provoziert werden, viel Geschick, um beim Abriss im Anschluss an einen solchen Squeeze nicht mit in die Tiefe gezogen zu werden. Aber primär sorgt die Investoren natürlich nicht das Wohl und Wehe derer, die den Markt durcheinanderwirbeln, sondern die Frage, welche Dimensionen das noch annehmen könnte.

Grundsätzlich sind diese Trader von ihrer Zahl und dem aufzubringenden her zwar nicht imstande, größere Assets wie den S&P 500 in Turbulenzen zu stürzen. Aber es scheint momentan, als würden sich bislang eher verhalten agierende Trader von diesem „Hype“ anstecken lassen. Das wäre zwar erst dann ein Problem, wenn auch neu hinzukommende Zocker konzertiert agieren würden, was unwahrscheinlich ist. Aber die Nervosität, dass hier etwas aus dem Ruder laufen könnte, war mit Händen zu greifen und hat immerhin den Ausbruch des Index aus seinem November-Trendkanal bewirkt. Aber noch ist für die Bullen nicht viel angebrannt. Der Kursanstieg des Montags hat den S&P 500 immerhin wieder in diesen Trendkanal zurückgetragen. Allerdings … vom Eis ist die Kuh damit noch nicht.

Es bräuchte heute und morgen sofortiger Anschlusskäufe, die den Index auch über seine bei 3.793 Punkten verlaufende 20-Tage-Linie tragen. Danach darf es kein Zaudern, keinen Rückschlag geben, der S&P 500 müsste schnell wieder an die obere Begrenzung des Trendkanals, idealerweise auch darüber hinauslaufen. Nur so würde den Akteuren das Gefühl der Sicherheit zurückgegeben. Das schon vorher recht instabil war angesichts des sich abzeichnenden Gezerres um das nächste Konjunkturpaket. Und die aktuell in die heiße Phase kommenden Quartalsbilanzen ebenso wie die jüngsten Konjunkturdaten ließen sich nur mit dem Wort „gemischt“ beschreiben. Da muss es die Chart- und Markttechnik richten: Umgehend neuer Schwung ist das Einzige, was die Bullen am Ruder halten kann. Was simpel klingt, denn so könnte man sich ja am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Aber bullisch sein und hoffen, dass andere weiter kaufen und selbst in einer Phase steigender Nervosität weiteres Kapital investieren, das sind zwei Paar Schuhe. Erst die kommenden Tage werden zeigen, ob die Käuferseite noch stark genug ist, um den S&P 500 schnell genug zu drehen!