Am 10. Juli hatte der Chemiekonzern BASF vorab seine Ergebnisse des zweiten Quartals gemeldet und (wie es zuletzt mehrere DAX-Unternehmen glaubten tun zu müssen) betont, dass diese besser ausgefallen seien als seitens der Analysten erwartet. Die Aktie setzte sich daraufhin zwar nach oben in Bewegung, aber das Ganze wirkte doch recht mühsam. Die entscheidenden Widerstandslinien, zum einen die November 2019-Abwärtstrendlinie bei aktuell 55 Euro und die bei momentan bei 56,61 Euro verlaufende 200-Tage-Linie, wurden nie ernsthaft angegangen. Gestern kam die vollständige, endgültige Bilanz für das zweite Quartal. Und die Aktie fiel dorthin zurück, wo sie vor der Veröffentlichung der vorläufigen Daten am Abend des 9. Juli schloss.

Am 9. Juli ging die BASF-Aktie mit 49,68 Euro aus dem Handel, gestern schloss sie bei 49,53 Euro. Damit ist die Chance, auf der Welle von besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen wieder Dynamik in den noch laufenden, im März begonnenen Aufwärtstrend zu bringen, vertan. Und das gestrige Minus von 4,9 Prozent bringt die Bullen langsam in die Bredouille, denn das Chartbild sieht mehr und mehr nach einer nahen Abwärtswende aus. Und wirklich überraschen kann die negative Reaktion nicht, denn:

Expertenmeinung: Dass das Ergebnis besser ausfiel als seitens der Analysten geschätzt, mag manchen Anleger ein wenig beruhigt haben. Aber nachdem viele im Zuge der sukzessiv zahlreicher werdenden Bilanzen den Eindruck erhalten, dass viele dieser Schätzungen womöglich bewusst eher tiefer angesetzt wurden, verliert dieser Aspekt an Tragkraft. Und es bleiben eben 77 Prozent Rückgang beim bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) und ein Umsatzminus von 12 Prozent. Hinzu kam, dass BASF gestern im Zuge der Bilanzvorlage erklärte, dass man dort für das laufende dritte Quartal keine wesentliche Verbesserung des bereinigten EBITs gegenüber dem vorgelegten Ergebnis des zweiten Quartals erwarte.

Damit kann man die vorherige, eher blutleere Annäherung an die Abwärtstrendlinie und die 200-Tage-Linie als gescheitert ansehen. Jetzt geht es um die näher kommende Unterstützung in Form des Verlaufstiefs des Vormonats bei 48,49 Euro. Sollte die fallen, stünde unmittelbar die März-Aufwärtstrendlinie im Feuer, derzeit bei 46,15 Euro. Bricht auch diese Linie, wäre die BASF-Aktie aus einer großen Dreiecksformation nach unten ausgebrochen und könnte dann mit Blick auf die unternehmenseigene Prognose, die in nächster Zeit keine „good news“ erwarten lässt, durchaus zügig weiter abrutschen.