Was ist eigentlich bei SGL Carbon los?:

Schöne Worte

SGL Carbon verkauft sich selbst mit markigen Worten: Unsere hochwertigen Lösungen, Komponenten und Materialien aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz. Das Unternehmen versteht sich dabei als Impulsgeber und Entwicklungspartner. Sowohl bei Verbundwerkstoffen als auch Spezialgraphiten deckt man die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Magere Ergebnisse

Das hört sich natürlich toll an und beflügelt die Phantasie der Anleger. Daher gesteht der Markt dem Unternehmen auch seit etlichen Jahren eine Premiumbewertung zu. Mit rationalen Erwägungen lässt sich das aber kaum erklären. In Wirklichkeit läuft es bei dem Konzern alles andere als gut. In den zurückliegenden zehn Jahren ist der Umsatz von 1,23 Mrd. auf 1,05 Mrd. Euro gesunken. Vom Höchstwert von 1,71 Mrd. Euro ist man meilenweit entfernt. Darüber hinaus hat man anhaltende Probleme bei der Profitabilität. Die operative Marge tendiert gegen Null. In der letzten Dekade war man in der Hälfte der Zeit nicht profitabel. Operativ erwirtschaftet das Unternehmen quasi nichts, muss gleichzeitig aber auch Investitionen stemmen. Einen positiven freien Cashflow konnte man seit Jahren nicht erzielen. Finanziert wird und wurde das durch Kapitalerhöhungen und Schulden. Dadurch ist die Zahl der ausstehenden Aktien von 76 auf 122 Millionen gestiegen. Zuletzt hatte man langfristige Verpflichtungen in Höhe von 563 Mio. Euro. Das ist im Verhältnis zum Umsatz und bei der faktisch nicht vorhandenen Profitabilität natürlich ein Problem.

Ausblick und Bewertung

SGL Carbon erfüllt die Grundvoraussetzungen für ein Investment nicht. Die Gesamtsituation ist alles andere als attraktiv. Daher hatte ich auch immer wieder zum Verkauf der Aktie geraten. In den zurückliegenden Monaten noch zu Kursen von 10,20 Euro sowie 7,67 Euro und zuletzt bei 5,11 Euro. Zwischenzeitlich ging es im Tief bis auf 3,57 Euro. Womöglich droht das jetzt wieder. In den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres legte der Umsatz zwar um 6,1% auf 561,5 Mio. Euro zu, der Gewinn halbierte sich allerdings. Am Freitag gab man bekannt, dass sich im Schlussquartal 2019 eine anhaltende Schwäche im Bereich Composites Fibers & Materials abzeichnet. Auf dieses Segment entfielen zuletzt 39% des Konzernumsatzes. Das dürfte sich negativ auswirken und dementsprechend musste man die EBIT-Prognose von 55 auf 45-50 Mio. Euro senken. Darüber hinaus werden Wertminderungen notwendig. Unter dem Strich dürfte der Jahresverlust bei 100 Millionen Euro liegen. Bisher lagen die Konsenserwartungen bei einem Verlust von 0,05 Euro je Aktie. Der neue Ausblick entspricht einem Minus von 0,82 Euro je Aktie. Die Lage ist derartig schlecht, dass eine Schieflage des Unternehmens droht.

Charttechnik

Leider findet man auch keine bedeutenden Unterstützungen. Vor 2019 notierte die Aktie nie tiefer. Fällt SGL unter 4,00 Euro, bleibt als Kursziel also nur noch das Jahrestief bei 3,57 Euro. Darunter wird man wohl mit runden Zahlen arbeiten müssen. Mögliche Anlaufpunkte liegen bei 3,00 oder 2,50 Euro.