Opko Health: Dieser mögliche Geheimtipp könnte sich verdoppeln:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zusammen mit dem Pharmariesen Pfizer entwickelt das Medizin- und Pharmaunternehmen ein rekombinantes menschliches Wachstumshormon, welches zur Behandlung von Kindern mit Wachstumsstörungen eingesetzt werden soll. Aktuell befindet sich das Hormon mit den Namen Somatrogen kurz vor der Zulassung in den USA. Die FDA will bis Ende Januar entscheiden, ob es hier zur finalen Zulassung kommen wird oder nicht. Natürlich besteht in solchen Verfahren immer ein gewisses Restrisiko, doch die Marktteilnehmer sehen diesem Termin eher optimistisch entgegen. Aus technischer Sicht sieht das Unternehmen sehr attraktiv aus. Die Opko Health-Aktie befindet sich schon seit Monaten in einem Aufwärtstrend und trotzt der allgemein eher trägen Marktentwicklung. Nun könnte der durch ein am Freitag ausgelöstes positives Signal weitere Energie bekommen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Opko Health Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Zum Ende der vorigen Woche sehen wir gleich zwei positive Signale. Zum einen sahen wir einen sogenannten „Bullisch-Counter-Attack“. Hierbei kommt es zu einem Gap nach unten, welches danach heftig gekauft wird und die Kurse am Ende des Tages nahe dem Hoch schließen. Zum anderen wurde auch die 50-Tage-Linie erfolgreich getestet und konnte gehalten werden. Wenn nun noch dazu ein Breakout nach oben erfolgen würde, stünde einer Fortführung der Rallye wohl nur noch ein negatives Votum seitens der FDA in den USA entgegen. Vorerst sehen wir die weitere Entwicklung positiv.

Aussicht: BULLISCH

