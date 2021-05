Opendoor: Digitale Disruption der Immobilienbranche:

Opendoor hat es sich zum Ziel gesetzt, die Immobilienbranche zu revolutionieren. Große Ziele haben viele, aber kaum jemand schafft es, wenige Jahre nach Gründung auf fast 5 Mrd. USD an Umsatz. Bahnt sich eine Revolution an?

Es wäre nicht der erste große Erfolg des Opendoor-Gründers.

So geht das nicht

Wer schon mal eine Immobilie verkauft hat, weiß, wie aufwändig und mitunter zeitraubend die Sache sein kann.

Zuerst müssen Sie einen Makler finden, ihn engagieren, es werden Bilder geschossen, ein Angebot auf den gängigen Plattformen erstellt und dann beginnt der größte Teil der Arbeit erst. Besichtigungen.

Oder Sie übernehmen all die vorherigen Punkte selbst, was zwar Geld spart, aber noch mehr Zeit kostet.

So geht das besser

Opendoor hat es sich zum Ziel gesetzt, all das zu vereinfachen und die Immobilienbranche zu revolutionieren.

Gewillte Verkäufer geben die Daten wie Größe und Standort der Immobilie ein, es wird eine virtuelle Bewertung vorgenommen und Opendoor gibt ein Gebot ab.

Die Höhe der Gebote basiert auf entsprechenden Datenmodellen. Hierzu werden Tausende Hausverkäufe im entsprechenden Markt analysiert, unterstützt durch lokaler Immobilienexperten.

Der Verkäufer kann nun direkt an Opendoor veräußern, oder gemeinsam mit dem Unternehmen und einem Makler in den Markt gehen.

Opendoor nimmt eine entsprechende Kommission oder versucht anschließend, die Immobilie gewinnbringend zu veräußern, trägt im Gegenzug aber auch das Risiko.

In der Regel werden auch Reparaturen durchgeführt, um den Wert weiter zu steigern. Die Bruttomarge von Opendoor tendiert in Richtung 10%.

Das ist für die Branche und bei einem schnellen Umschlag ordentlich.

Für Käufer ist Opendoor vor allem interessant, da das Unternehmen als vertrauenswürdig ist und die Immobilien vor Verkauf in einen ordentlichen Zustand versetzt.

Erfolgsmodell

Vor Corona verzeichnete das Unternehmen daher massives Wachstum und war an allen Fronten auf Expansionskurs.

Im Geschäftsjahr 2019 legte der Umsatz von 1,84 auf 4,74 Mrd. USD zu – nur fünf Jahre nach der Gründung.

Der Verlust hielt sich mit 341 Mio. USD in Grenzen.

Wahrscheinlich hätte man es zeitnah den Sprung in die Profitabilität geschafft.

Dann kam die Pandemie. Die Unsicherheit war groß und die Wenigsten dürften damals an den Kauf oder Umzug in ein größeres Heim gedacht haben.

Die Zahl Immobilientransaktionen in den USA war jedenfalls stark rückläufig.

Der Umsatz von Opendoor sank auf 2,58 Mrd. USD. Da man gleichzeitig aber die Margen verbessern konnte und durch entsprechende Kostendisziplin, sank der Verlust sogar auf -287 Mio. USD.

Neustart

Inzwischen hat sich die Lage am Immobilienmarkt drastisch verändert. Die Baukosten sind stark gestiegen, teilweise kommt man kaum mehr an Baumaterialien. Der Preis von Holz & Co. ist durch die Decke gegangen.

In den USA schlagen sich diese Effekte seit dem ersten Quartal 2021 spürbar nieder.

Der Umsatz von Opendoor hat sich im Vergleich zu Q4 2020 kurzerhand auf 747 Mio. USD verdreifacht.

Das Bruttoergebnis lag bei 97 Mio. USD.

Gleichzeitig hat man neue Märkte erschlossen. Daher stellt man für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,05 Mrd. USD und ein ausgeglichenes EBITDA in Aussicht.

Chart vom 19.05.2021 Kurs: 15,07 Kürzel: OPEN – Tageskerzen

Zuletzt ist die Aktie nach dem ersten Hype wieder spürbar unter Druck gekommen und von 39 auf 15 USD gefallen.

Bisher lässt sich noch kein belastbarer Boden erkennen. Es ist allerdings erstaunlich, dass es nach dem Bruch der Unterstützung bei 14,50 USD am vergangenen Donnerstag umgehend zu einem Reversal gab.

Das ist ein erstes positives Zeichen.

Gelingt ein Ausbruch über 16 USD, kommt es zu einem Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 20 und 22,50 USD.

Fällt die Aktie hingegen nachhaltig unter 14,50 USD, haben die Bullen ihre Chance vorerst vertan.

Perspektivisch

Derzeit geht die berechtigte Furcht vor Inflation um. Kein Wunder, denn die Notenbanken der Welt haben 2020 schließlich Unsummen von Geld gedruckt.

Die Flucht in Sachwerte ist wieder in vollem Gange.

Perspektivisch sollte Opendoor von diesem Trend profitieren. Das Wachstumspotenzial ist ohnehin sehr groß.

Der Immobilienmarkt ist riesig und das Unternehmen bisher nur in einigen wenigen Städten aktiv.

Daher soll der Umsatz bis 2023 auf 9,8 Mrd. USD steigen.

Darüber hinaus hat man bewiesen, dass man in den Märkten, in denen man am längsten aktiv ist, nachhaltig profitabel agiert.

Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ohne den die Expansion in neue Märkte überhaupt keinen Sinn ergeben würde.

Große Ziele

Ich möchte nicht zu weit vorweggreifen, aber gehen die langfristigen Pläne von Opendoor auf, ist eine Vervielfachung der Aktie wahrscheinlich.

Langfristig will man in den 100 wichtigsten Städten und Metropolregionen der USA präsent sein und strebt einen Jahresumsatz von 50 Mrd. USD an.

Selbstverständlich muss man diese Ziele hinterfragen. Wenn ein Start-Up fünf Jahre nach der Gründung aber bereits 4,74 Mrd. USD an Umsatz erzielt, erscheint die nächste Verzehnfachung etwas realistischer.

Darüber hinaus scheint das Führungsteam von Opendoor sehr fähig zu sein. Gründer Eric Wu ist eine beeindruckende Persönlichkeit.

Eric Wu

Während andere Studierende gerade so über die Runde kommen, nutzte er das Geld aus seinem Stipendium und baute damit ein kleines Immobilienimperium auf.

Als er 2005 seinen Abschluss machte, besaß er 25 Objekte.

Anschließend gründete er Movity. Auf der Platform wurden Daten wie Kriminalstatistiken, Pendelzeiten und Immobilienpreise analysiert, um Hauskäufern bei der Entscheidung zu helfen.

Movity wurde 2010 für einen nicht genannten Betrag von Trulia übernommen.

Nebenbei hatte Wu auch noch RentAdvisor gegründet, eine Plattform, auf der Menschen Bewertungen von Stadtteilen und Vermietern veröffentlichen können.

RentAdvisor wurde 2013 für einen nicht genannten Betrag übernommen.

Direkt im Anschluss gründete Eric Wu Opendoor. Das Unternehmen baut ganz erheblich auf den vorherigen Erfahrungen auf und war der logische nächste Schritt.

Man wertet Daten nicht nur aus und stellt sie anderen zur Verfügung, sondern nutzt sie selbst und engagiert sich direkt am Immobilienmarkt.

Mehr als 12.000 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Preisgekrönte Handelsplattform und niedrige Gebühren. Mein Broker ist LYNX.