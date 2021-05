Schnell, schneller, Li Auto:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Monat November war der Monat der Elektrofahrzeughersteller. Zahlreiche Titel der Branche schossen nach oben, so auch der der Li Auto-Aktie. Der chinesische Fahrzeughersteller setzt im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten der Branche nicht auf reine Elektroantriebe, sondern bietet einen Hybridmotor an. Hierbei kann das Fahrzeug sowohl mit Strom als auch mit Benzin betrieben werden. Aus meiner Sicht stellt dies eine sinnvolle Technologie dar, denn nach wie vor scheitert der Elektrogedanke an der meist spärlichen Infrastruktur – auch in China. Diese Technik soll die Verbraucher von benzinbetriebenen Autos anlocken. Doch auch Anleger ließen sich in den letzten Wochen von diesen Gedanken locken und so konnte sich der Titel innerhalb weniger Wochen sage und schreibe verdreifachen – was für eine Rallye.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Li Auto Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Nach dem fulminanten Anstieg entschlossen sich zahlreiche Anleger, ihre Gewinne zu realisieren. Dies geschah exakt zu dem Zeitpunkt, an dem der Abstand zur 50-Tage-Linie am größten war. Wieder einmal zeigte die auf, wann der richtige Zeitpunkt für den Absprung gekommen war. Angekommen an der 50-Tage-Linie stößt der Titel wieder auf reges Interesse und Anleger beginnen, den Kaufdruck wieder leicht zu erhöhen. Im gestrigen Handel bildeten sich erste kleinere Kaufsignale. Ob diese halten werden, bleibt abzuwarten. Wichtig ist, dass der Bereich bei 30 USD möglichst nicht mehr nach unten gebrochen wird.

Aussicht: BULLISCH