IVU Traffic ist ein im Technology All Shares-Index notierter IT-Dienstleister mit Spezialbereich Logistik. Umsatz und Gewinn erreichten in den vergangenen Jahren sukzessiv neue Hochs. Und jetzt könnte die IVU-Aktie nachziehen und ihre letzten Hochs ebenfalls überbieten.

In vielen Datenbanken wird es gar nicht mehr zu sehen sein, aber die Hürde, die die IVU-Aktie jetzt angeht, konkret das am 5. Januar bei genau 20 Euro markierte Hoch, ist kein . IVU Traffic ging im Jahr 2000 an die Börse, als die Internet-Blase bereits Risse hatte, aber noch nicht vollständig geplatzt war. Damals erreichte die mit 31,50 Euro ihr faktisches Rekordhoch. Aber diese Hochs hielten nicht lange. IVU wurde 2002 zum Pennystock und bewegte sich lange in der Bedeutungslosigkeit, bevor der 2013 aus seinem Dornröschenschlaf erwachte und den Aufwärtstrend etablierte, der heute immer noch gilt und der jetzt die Chance bietet, diesen „Deckel“, den die runde Marke von 20 Euro seit Januar bildet, weg zu sprengen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur IVU Traffic Technologies Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Das aktuelle Chartbild, das „Setup“, böte dafür eine perfekte Basis. Nach diesem 20-Jahres-Hoch bei 20 Euro begann die Aktie zwar eine Korrekturphase. Aber die führte nie nennenswert unter die Zone 16,70/17,10 Euro, die im Jahr 2020 ein hartnäckiger Widerstand war und jetzt als Supportzone fungiert. Als die IVU-Aktie diese Zone im Mai zuletzt testete, wurde dieser Bereich durch die im dick schwarz hervorgehobene 200-Tage-Linie verstärkt. An ihr arbeiteten sich die Verkäufer offenkundig ab, das bot eine Chance für die Käuferseite.

Beim ersten Anlauf Ende Mai scheiterte man noch an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie, aber der zweite Anlauf, der Ende letzter Woche initiiert wurde, gelang: Die Aktie überbot diesen im Januar etablierten Abwärtstrend und hätte damit die Chance, dieses Jahreshoch bei 20 Euro anzugehen. Aber eine ausgemachte Sache ist das natürlich nicht. Derzeit befindet sich der Kurs noch im Bereich der Zwischenhochs vom März (19,20 Euro) und Februar (19,45 Euro). Dort und über die runde 20er-Marke müsste die IVU-Aktie schon rüber, um aus einer bullischen Chance ein echtes, bullisches Kaufsignal zu machen.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.