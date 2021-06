Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wenn man sich für den Sektor Cannabis interessiert, führt kein Weg an der GrowGeneration-Aktie vorbei. Das Unternehmen bietet Cannabis-Züchtern Hydrokulturwerkzeuge für die Produktion an, welche dadurch die Produktion kostengünstiger gestalten können. Der Konzern liefert bereits nachhaltige Gewinne und blickt auf ein solides Wachstum zurück. Doch nicht nur die Vergangenheitsbetrachtung zeigt uns hier ein positives Bild. Der Gewinn soll gegenüber dem Vorjahr immerhin um 170 Prozent steigen, so die Analystenschätzungen. An Wachstum mangelt es dieser also nicht. Dennoch waren die letzten Monate für Anleger kein Honigschlecken und die Kurse gingen stetig in Richtung Süden. Nun aber scheint sich hier eine Stabilisierung abzuzeichnen. Knapp unter der Marke von 45.35 USD sehen wir eine konstruktive Konsolidierung.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur GrowGeneration Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Das Interessante an der aktuellen Situation ist die Tatsache, dass die zuvor erwähnte Konsolidierung oberhalb des 20-Tage-Durchschnitts stattfindet. Solange sich die Kurse über diesem halten können, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier schon bald einen starken Ausbruch nach oben sehen dürften. Schlusskurse oberhalb des Widerstands würden ein klares Kaufsignal eröffnen und die langfristige Aufwärtsbewegung könnte sich somit weiter fortsetzen. Alles in allem ein bullisches Setup, welches dieser Tage zünden könnte.

Aussicht: BULLISCH

