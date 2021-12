FuelCell: Warum diese Wasserstoff-Aktie jetzt durchstarten könnte:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die letzten Wochen waren gerade für Wachstumsaktien recht hart. Viele Titel quer durch verschiedene Branchen wurden regelrecht in der Luft zerrissen. Hierbei bildeten Wasserstoff-Werte keine Ausnahme. Auch die FuellCell-Aktie verlor gehörig an Wert, seit Mitte November ging es hier um rund 40% in den Keller. Angekommen am Pivot-Tief von Ende Oktober hat sich der Kurssturz zwar mittlerweile stabilisiert, doch von klaren Kaufsignalen ist derzeit noch nichts zu sehen. Dennoch könnte sich hier die eine oder andere heftige Zwischenrallye bilden. Anleger blicken aufmerksam auf die eingezeichnete Widerstandslinie, welche auch im gestrigen Handel nicht überwunden werden konnte.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur FuelCell Energy Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Immer wieder zeigte die auch in der Vergangenheit nach steilen Abwärtsbewegungen heftige Gegenreaktionen nach oben. Dies kann für kurzfristig orientierte Anleger eine attraktive Trading-Chance darstellen. Ob wir hier auch mittelfristig zu einer Trendwende ausholen werden, wollen wir derzeit noch nicht in Aussicht stellen. Dies wird wohl eher von der weiteren Entwicklung der abhängen. So oder so. Über dem Hoch der letzten beiden Tage könnte FuelCell zu einer heftigen Erholung ansetzen. Doch Vorsicht vor zu frühen Einstiegen. Nach wie vor zeigt der Weg in Richtung Süden und zu voreilige Käufe ohne ein markantes Kaufsignal dürften eher mit hohen Risiken verbunden sein.

Aussicht: NEUTRAL

