ElringKlinger: Was war das denn gestern?:

Das ist jetzt der Moment, an dem sich für die ElringKlinger-Aktie entscheidet, ob das Ziel der Bullen, nach den Sternen zu greifen, erreicht wird. Nachdem der Kurs im März 2020 bei 3,40 Euro aufgeschlagen war, hätten viele wohl keinen Pfifferling auf die Aktie gegeben. Aber nachdem im November ein leicht hängendes Doppeltief vollendet und im weiteren Verlauf die Widerstandszone 12,71/13,48 Euro bezwungen wurde, schien auf einmal alles möglich. Auch der Anlauf an die Zone 19,64/20,48 Euro. Ein Gedanke, auf den manche Analysten mit einem mitleidigen Lächeln reagieren würden, während andere Experten das nur als Etappe zu weit Höherem sehen. Und genau das macht diese Situation hochspannend.

ElringKlinger ist ein Zulieferer für die Automobilindustrie und damit, was die Gewinne ebenso wie die Kurse angeht, eine „Fahrstuhl-Aktie“: Beides läuft schnell und weit ebenso nach oben wie nach unten. Die Autobauer selbst stellen eine sehr konjunkturabhängige Branche dar. Und deren Zulieferer sind Absatz- und Preisschwankungen noch einmal potenziert ausgesetzt. Was dazu führte, dass der Gewinn bei ElringKlinger im Zuge der beiden schwachen Automobil-Jahre 2018 und 2019 an die Nulllinie herunterschmolz und für 2020 im Vorfeld der noch nicht vorliegenden Zahlen des vierten Quartals mit einem Verlust gerechnet wird. Aber was die Anleger interessiert, ist die Zukunft. Und da gehen die Experten-Meinungen weit auseinander:

Expertenmeinung: Die Spanne der Kursziele reicht von 5 Euro bis 30 Euro. Dabei sind die niedrigen Kursziele keineswegs alt. Die bislang letzten Bilanzdaten kamen Anfang November. Danach erhöhten fünf Analysten ihr Kursziel … auf 5,10, 7, 8, 8,60 und 9,20 Euro: alles weit unter dem derzeitigen Kurs. Und auch das durchschnittliche Experten-Kursziel liegt mit momentan 13 Euro ein gutes Stück unter dem gestrigen Schlusskurs. Die meisten Analysten sehen die Situation eher skeptisch, fürchten, dass die Erholung des Marktumfelds nicht schnell und leicht gelingen wird. Nur bei Hauck & Aufhäuser sieht man die Sache anders, dort wurde das Kursziel Ende November von 12 auf 21 und Mitte Januar auf 30 Euro angehoben. Also?

Also picken sich die Marktteilnehmer diejenige Meinung heraus, die ihre eigene bestätigt. Wissen kann man bislang noch nicht, wie sich die Perspektive darstellt, da selbst der reguläre Veröffentlichungstermin für die Zahlen zum vierten Quartal 2020 erst Ende März ansteht. Was macht man in einer solchen Situation? Man schaut sich die charttechnische Situation an. Und die ist in der Tat interessant:

Die Aktie ringt seit Wochen mit einer „Pfeilspitze“, dem Kreuzungspunkt einer Auf- und einer Abwärtstrendlinie. Beide Linien definieren sich durch Wendemarken aus der Zeit Ende 2016 bis Anfang 2018. Die vier diese Pfeilspitze formenden oberen und unteren Wendepunkte sind wiederum die Basislinien der Unterstützungszone 12,71/13,48 Euro und der Widerstandszone 19,64/20,48 Euro. Seit Wochen klopft die Aktie an diese Pfeilspitze, ohne vorbeizukommen. Damit wird dieser bei 16,40 Euro liegende Punkt zur Entscheidungszone. Sollte ElringKlinger die Spitze auf Wochenschlusskursbasis bezwingen, wäre die Widerstandszone 19,64/20,48 Euro tatsächlich erreichbar. Ob ein solcher Kurslevel fundamental gerechtfertigt wäre, ist zwar mehr als fraglich. Aber solange auf diese Frage keine Antwort kommt, weil das Ergebnis des vierten Quartals nebst Ausblick auf 2021 noch wochenlang aussteht, hätten die Bullen den Vorteil, dass man ihnen nicht beweisen könnte, dass sie zu Unrecht nach den Sternen greifen.