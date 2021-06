Eastman Kodak: Diese Aktie geht gerade durch die Decke:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das multinationale Unternehmen ist eigentlich eher als Foto-Pionier bekannt. Mittlerweile gelang es dem Konzern aber neue Geschäftsfelder zu erschließen. So mischt Eastman Kodak im Finanzierungsbereich von Pharma-Produktionen mit und arbeitet schon seit geraumer Zeit an einer eigenen . Mit dem ursprünglichen Geschäftsfeld hat dies nur noch wenig zu tun. Bereits 2020 explodierte der der Kodak-Aktie kurzfristig von 2 auf bis zu 60 USD – was für eine Show. Seitdem hat sich der Kurs rund um das Niveau von 10 USD eingependelt und liefert immer mal wieder interessante kurzfristige Zwischenrallyes. Eine solche wurde im gestrigen Handel gestartet und die ging mit einem Plus von über 15 Prozent in den Börsenschluss. Die Korrekturbewegung der letzten Monate wurde somit vorerst gestoppt.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Eastman Kodak Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Wie kommen hier so heftige Rallyes zu Stande? Es liegt primär an der Spekulationsbereitschaft der Anleger, gepaart mit einem nach wie vor recht hohen Short Float. Gerade die besonders leeverkauften Aktien sind aktuell wieder sehr beliebt und seit geraumer Zeit sehen wir starke Kursschübe bei Aktien wie AMC, Gamestop oder auch Blackberry. Somit können wir Eastman Kodak nahezu in die gleiche Kategorie einstufen. Wenn diese Titel einmal laufen, dann richtig, aber meist sind die Rallyes nur von kurzer Dauer. Nun scheint eine neue Rallye losgetreten worden zu sein. Mal sehen, ob sich ein Anstieg auf 13 bis 14 USD in den kommenden Tagen als möglich erweist. Bei Investitionen in solche Aktien sollte aber immer mit Stop-Kursen gearbeitet werden, denn solche Titel sind oft sehr volatil und können auch schnell in die Gegenrichtung ausschlagen.

Aussicht: BULLISCH





