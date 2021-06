CureVac: Crash – was tut man in einem solchen Fall?:

Um den Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie Abonnent unseres Newsletters LYNX Börsenblick sein. Noch kein Abonnent? Melden Sie sich jetzt kostenfrei mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie erhalten den Freischaltungslink sofort per E-Mail! Wenn Sie schon Abonnent sind, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.

Wer in Unternehmen investiert hat, die sich am Rennen um effektive Impfstoffe beteiligen, musste sich von vornherein darüber im Klaren sein, dass man im Vorfeld nicht wissen kann, welche dieser Unternehmen am Ende mit effektiven Impfstoffen Milliarden verdienen und welche auf der Strecke bleiben. So wie es aussieht, gehört CureVac zur zweiten Gruppe, zumindest hinsichtlich der laufenden Impfkampagne. Denn bei dem so geringen Wirkungsgrad (vorbehaltlich endgültiger Ergebnisse, die aber nicht dramatisch besser sein dürften) ist CureVac aus dem Rennen, andere Hersteller werden die dadurch entstehende Planungslücke zügig schließen.

Doch es ist natürlich fatal, wenn eine solche Meldung außerhalb der Handelszeit, bezogen auf die USA ebenso wie auf Europa, kommt und die dadurch mit einem Gap (Kurslücke) nach unten eröffnet, die jegliche Stop Loss-Absicherungen pulverisiert. Egal, wo über 40 Euro man seinen Stop Loss angesiedelt hätte, abgerechnet wurden alle so abgesicherten Positionen zur Eröffnung. Und die lag mit 39,22 Euro ganze 52 Prozent unter dem Schlusskurs des Mittwochs. Was tun?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Curevac Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Klar muss sein, dass CureVac nicht erst durch die Corona-Problematik entstanden ist, das Unternehmen wurde bereits im Jahr 2000 gegründet. Aber dieser COVID 19-Impfstoff ist derzeit der Kern allen Schaffens und Basis des im August 2020 vorgenommenen Börsengangs gewesen. Zum Vergleich: CureVacs Umsatz lag 2020 bei knapp 56 Millionen US-Dollar, 2018 bei 15 Millionen. Und die lag per Ende 2020 bei elf Milliarden Euro. Was bedeutet: Würden die Anleger das COVID 19-Vakzion abschreiben, würde CureVac zu dem kleinen Unternehmen zurückschrumpfen, das es vorher war. Dann wären auch die gestern Früh erreichten 39,22 Euro zu teuer für die Aktie. Aber:

Noch ist eben offen, wie es weitergeht, ob CureVac imstande ist, das Vakzin zu modifizieren und dadurch womöglich doch noch, wenngleich empfindlich spät, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber ob das wahrscheinlich genug ist, um jetzt auf die Idee zu kommen, in diesen Crash hinein zuzukaufen, wenn man, mangels Stop Loss-Absicherung, noch investiert ist? Das Risiko ist nicht gerade klein, dass man damit gutes Geld Schlechtem hinterherwirft. Auch, weil eine Stop Loss-Absicherung bei riskanten Trades ja eine besonnene Entscheidung ist. Sich nicht abzusichern ist es nicht, was impliziert, dass es in diesem Fall vor allem die besonnenen Investoren unglücklich erwischt hat, während viele Zocker noch dabei sind und/oder zukaufen. Damit wäre ein Boden, der sich aus charttechnischer Sicht jetzt oberhalb der Unterstützungszone 37,13/39,30 Euro bilden könnte, eher fragil.

Natürlich ist es unerfreulich, dass die CureVac-Aktie über 65 Euro klettern müsste, um wieder bullisch zu sein. Dadurch entsteht der Eindruck, dass man, würde man jetzt vorsichtig agieren, seinen erlittenen Verlust nicht würde aufholen können. Aber dem entgegen steht eben das Risiko, dass auch dieser potenzielle Boden im Bereich 37,13/39,30 Euro bricht und man dadurch gleich noch einmal nach unten durchgereicht wird. CureVac ist durch diese Entwicklung zu einem fallenden Messer geworden, in das man besser nicht einfach hinein greifen sollte. Und wenn, wäre es zwingend, sich im Fall eines Einstiegs oder Zukaufs relativ nahe unter dieser Unterstützungszone abzusichern.