Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die aktuelle Woche ist wohl die spannendste im Rahmen der laufenden Berichtssaison, denn zahlreiche große Tech-Unternehmen werden ihre Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Von den FANGMAN Konzernen hat bislang lediglich Netflix seine Zahlen offengelegt und die Premiere regelrecht vermasselt. Blüht den anderen Wertpapieren das gleiche Schicksal? Während am Mittwoch Apple und Facebook liefern, wird AMD am Dienstag nach Börsenschluss die Quartalsergebnisse veröffentlichen. Am gleichen Tag wird auch der IT-Riese Alphabet seine Zahlen präsentieren. Spannender geht nicht.

Was erwarten die Analysten? Die Konsensschätzungen liegen derzeit bei einem Gewinn in Höhe von 44 Cent je Aktie. Der Umsatz soll 3,21 Milliarden USD erreichen. Die letzten drei Quartalte konnte das Unternehmen die Erwartungen jeweils übertreffen. Alles in allem gute Voraussetzungen für eine mögliche positive Reaktion.

Expertenmeinung: Obwohl sich die meisten Halbleiteraktien in den letzten Wochen überaus positiv entwickeln konnten, steht AMD quasi nach wie vor am Start und hat die Rallye völlig verschlafen. Grundsätzlich kein sonderlich gutes Zeichen, aber die Zahlen könnten mitunter den berühmten Turbo zünden. Alles was es braucht, wäre ein Breakout über die eingezeichnete Widerstandslinie. Dann könnte die AMD Aktie die Bären endgültig abschütteln und die Trendwende einleiten. Seit mehr als einem halben Jahr haben sich die Kurse nicht merklich nach oben bewegt. Vielleicht schaffen es die neuesten Zahlen diese lethargische Phase zu beenden. Es bleibt spannend.

Aussicht: NEUTRAL