Am Freitag zur Mittagszeit brach die TeamViewer-Aktie plötzlich wie vom Blitz getroffen ein. Das Chartbild sieht damit schlagartig kritisch aus. Was ist passiert … und was sollte man jetzt tun?

Eigentlich wirkte es im ersten Augenblick wie eine hocherfreuliche Nachricht: TeamViewer ist es gelungen, Haupt-Trikotsponsor des englischen Rennomierclubs Manchester United zu werden. Eine beeindruckende Chance, um auch europaweit ins Rampenlicht zu rücken. Dumm nur, dass TeamViewer dafür eben Geld aufwenden muss. Wie viel genau sich das Software-Unternehmen das kosten lässt, wurde zwar nicht mitgeteilt. Aber es dürfte grob ein Zehntel des Gewinns sein, den die Anleger und Analysten bis dahin in diesem Jahr von TeamViewer erwartet hatten.

Denn das Unternehmen revidierte im Zuge dieser Sponsoring-Meldung die Prognose für die um Sondereffekte bereinigte (EBITDA = Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) deutlich. Im Zuge des am 9. Februar zusammen mit der 2020er-Bilanz vorgelegten Ausblicks hatte TeamViewer hier noch eine Marge zwischen 55 und 57 Prozent avisiert (2020: 57 Prozent) gelegen. Jetzt wurde die Prognose für die Marge auf 49 bis 51 Prozent gesenkt, also um sechs Prozentpunkte. Statt 55 bis 57 werden nur noch 49 bis 51 Cent pro umgesetzten Euro vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen hängen bleiben, also zehn Prozent weniger.

Expertenmeinung: Das Problem, das die Anleger damit hatten, ist nachvollziehbar. Denn TeamViewer hatte bei der 2021er-Prognose einen Umsatzanstieg zwischen 15 und 18 Prozent prognostiziert. Bei einer damals noch gehaltenen bis nur marginal niedrigeren Marge hätte man mit einem EBITDA-Gewinnplus zwischen 11 und 18 Prozent rechnen können. Doch durch die gesenkte Marge reduziert sich die Perspektive auf eine Range zwischen 0 und 6 Prozent.

Das ist ernüchternd, denn obwohl das operative Ergebnis 2020 gestiegen war, lag der Nachsteuergewinn in dem für TeamViewer ja eigentlich idealen „Corona-Jahr“ 2020 nur auf dem Niveau von 2019. Und jetzt diese erneute Dämpfer – kein Wunder, dass die Aktie am Ende 12,37 Prozent verlor, am Tagestief sogar 18 Prozent im Minus notierte. Aber was die Akteure an diesem Freitag erst einmal nicht sehen wollten, ist die Chance, die sich aus einer derart prominenten Werbung ergibt. TeamViewer hat diesen Gewinnanstieg ja nicht durch ein schwaches Geschäft preisgegeben, das Unternehmen investiert damit in die Zukunft.

Daher wäre es womöglich voreilig, umgehend die Waffen zu stecken und zu verkaufen, zumal der Chart noch die Chance offeriert, dass die mittelfristige Aufwärtstrendlinie halten könnte und im Idealfall die Basis einer Bodenbildung mit anschließendem Anstieg wird. Natürlich ist es kurzfristig negativ, dass der Kurs in dem Moment „abgeschossen“ wurde, in dem er den kurzfristigen Abwärtstrend hätte überwinden können. Aber dieser mittelfristige Aufwärtstrend wurde zum Handelsende einigermaßen gehalten, daher könnte man der Aktie noch eine Chance geben. Erst, wenn das Freitags-Tagestief bei 35,40 Euro auf Schlusskursbasis fallen und damit die Trendlinie doch noch signifikant gebrochen würde, wäre das ein Signal dafür, dass die Anleger diese Korrektur der Gewinnerwartung erst einmal nicht verzeihen.