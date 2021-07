Die besten NASDAQ 100 ETFs 2021

So bekommen Sie alle großen US-Technologieaktien mit einem Trade ins Depot

Der US-Index Nasdaq 100, der die wichtigsten und größten an der Nasdaq gelisteten Unternehmen unter einem Index-Dach zusammenfasst, ist unter den Investoren weltweit das Sinnbild starker, fortschrittlicher Unternehmen, deren Aktien über Jahre hinweg gewaltige Gewinne abwarfen. Dieses Bild ist durchaus zutreffend und es lohnt daher, als Anleger ein Auge auf diesen Index und die dort versammelten zu werfen.

Nicht zum ersten Mal haben sich die stärksten der US-Technologieunternehmen in einer konjunkturell besonders kritischen Phase als eine gute Wahl erwiesen. In diesem Beitrag werden wir uns zum einen ansehen, wie sich die Top-Aktien des Nasdaq 100 während der Corona-Krise und jetzt, im Zuge deren Abklingens, entwickelt haben und werden zudem die Perspektiven abklopfen, die der Nasdaq 100 einem Investor jetzt, Mitte des Jahres 2021, bietet.

Apple, Amazon, Netflix und viele mehr: Was genau ist der Nasdaq 100?

Die Nasdaq als Heimatbörse des Nasdaq 100-Index ist im Jahr 1971 gegründet worden und war damals die erste, reine Computerbörse der Welt, d.h. der Handel wurde ohne Händler und Börsenparkett abgewickelt. So ist es auch heute noch. Aber das heißt nicht, dass die Börse nur im Internet existiert, sie hat durchaus einen festen Sitz, und zwar am Times Square in Manhattan.

Der Name Nasdaq ist kein Phantasiekonstrukt, sondern die Abkürzung für „National Association of Securities Dealers Automated Quotations“, d.h. die automatisierte Kursstellung durch den nationalen Verband der Aktienhändler. Diese Vereinigung kreierte und startete diese erste Computerbörse der Welt. Mehr zur Geschichte der Nasdaq und ihren einzelnen Indizes finden Sie in diesem Beitrag:

Die Nasdaq: Alles, was Sie über die US-Technologiebörse wissen müssen

Der Nasdaq 100-Index versammelt dabei die 100 von der her größten Aktien, die an der Nasdaq insgesamt notiert sind (derzeit sind das über 3.000) unter einem Dach. Apple, Google (Alphabet), amazon.com, Microsoft, Intel, Netflix, Tesla, eBay, Facebook: All diese bekannten Namen versammeln sich in diesem Top-Index.

Dazu kommen große US-Unternehmen, die nicht dem Hightech-Bereich zugehören, aber nicht minder spannend sind, so wie z.B. Starbucks, PepsiCo oder United Airlines. Dass es sich in den vergangenen Jahren lohnte, hier mit von der Partie zu sein und das wohl auch für die Zukunft gelten wird, zeigt unser folgender Vergleichschart über einen Zeitraum von zehn Jahren:

Der Nasdaq 100 hängt sie alle ab!

Hier sehen Sie an der prozentualen Skalierung rechts im , wie unglaublich viel stärker dieser technologielastige Index im Vergleich zum marktbreiten US-Index S&P 500 oder gar zum US-Gesamtmarkt, hier repräsentiert durch den New York Stock Exchange (NYSE) Composite Index, gelaufen ist. Und noch extremer gilt das, wenn man die des Nasdaq 100 mit der von DAX und TecDAX vergleicht, wie das im nächsten Chartbild zu sehen ist:

Wir haben hier neben dem Euro Stoxx 50 den als Vergleichsbasis gewählt und nicht den DAX Performanceindex, der normalerweise als „der“ DAX angesehen und kommuniziert wird. Der Grund: Nur der DAX wird genauso berechnet wie der Nasdaq 100 und der Euro Stoxx 50, denn beim allgemein bekannteren DAX Performanceindex werden Dividenden als Kursgewinne gezählt und sofort reinvestiert, was die Performance deutlich steigert. Da die anderen beiden Indizes aber durch die reinen Kursveränderungen der in ihnen enthaltenen Aktien berechnet werden, kann nur der DAX Kursindex einen realistischen Vergleich bieten. Und der macht eines deutlich:

Der Nasdaq 100 hat in den vergangenen zehn Jahren alles und jeden abgehängt. Also sollte man sich allemal überlegen, dort mit von der Partie zu sein. Aber wie lässt sich das am besten bewerkstelligen?

Warum ein Nasdaq-ETF die bessere Wahl wäre

Mit einem Index-Fonds? Das wäre eine Möglichkeit. Aber oft schaffen es diese nicht, die Performance des Index zu erreichen oder gar zu übertreffen. Das liegt nicht daran, dass die Fondsmanager ihr Handwerk nicht verstehen würden. Es liegt an der immensen Schwankungsintensität, sprich der hohen Volatilität des Nasdaq 100 bzw. der in ihm gelisteten Aktien. Unsere nächste Grafik zeigt diese Problematik anhand der Kursverläufe der sogenannten FAANG-Aktien, der großen Publikumslieblinge des Index: Facebook, amazon.com, Apple, Netflix und Alphabet (ehemals Google), im Vergleich zum Index selbst (dicke grüne Linie) seit Anfang 2020:

Insbesondere Quartalsbilanzen führen dazu, dass die Aktien oft mit gewaltigen Kurslücken gegenüber dem Vortag in den Handel gehen. Das wiederholt sich alle drei Monate und kann bei jeder der 100 Nasdaq 100-Aktien zu starken Verwerfungen führen, die sich auch auf den Index auswirken. Ob diese Kurslücken nach oben oder nach unten weisen, weiß man nie vorher. Das macht den Fondsmanagern die Arbeit schwer … und Ihnen als Anleger nicht minder. Vor allem, wenn Sie den Weg gehen würden, sich einzelne Aktien herauszupicken, statt den gesamten Index als Investitionsbasis zu wählen. Davon abgesehen ist die Volatilität dieser Aktien an sich schon sehr hoch, wie man anhand der deutlichen Abweichungen der einzelnen Aktien vom Index selbst sieht.

Eine ideale Lösung wäre es also, den Index genauso im Depot zu haben, wie er sich tatsächlich entwickelt. Das ließe sich über gehebelte Derivate tun, aber damit hat man neben höheren Gewinnchancen eben auch höhere Verlustrisiken. Und wenn Sie sich ansehen, wie stark der Index über die vergangenen Jahre gelaufen ist, muss ein Hebel ja wirklich nicht sein, sofern Sie hier nicht kurzfristig traden, sondern mittel- und langfristig investieren möchten. Und damit wären wir bei einem ETF.

Ein ETF, d.h. ein „Exchange Trades Funds“, bildet den Index präzise nach und zeigt damit fast auf den Prozentpunkt genau dieselbe Performance, ist seitens der jährlichen Gebühren günstiger als nahezu alle Fonds und hat zudem keine Laufzeitbegrenzungen. Da die ETFs zudem rege an den Börsen gehandelt werden, ist es für Sie ein Leichtes, ein- und auszusteigen.

Der Währungsfaktor: Das müssen Sie dazu wissen

Wir zeigen Ihnen im Folgenden eine Auswahl an ETFs, die uns derzeit überzeugen. Dabei sind auch zwei, die währungsgesichert sind. Was bedeutet das?

Man muss berücksichtigen, dass der Nasdaq 100 ein US-Index ist, d.h. sein Wert wird in US-Dollar gerechnet. Damit spielt neben der reinen Kursveränderung auch die Veränderung des Wertes des US-Dollars zum Euro eine wichtige Rolle. Unsere folgende Grafik zeigt die Veränderung des Werts des US-Dollars aus Euro-Sicht. D.h. der Chart stellt die sonst übliche Darstellung der Euro/US-Dollar-Relation auf den Kopf, indem man hier sieht, wie viel Euro man für einen US-Dollar bezahlen muss statt umgekehrt. Fällt dieser , schwindet damit auch der Wert eines Investments im Nasdaq 100.

Und Sie sehen: Das sind alles andere als kleine Schwankungen. In den hier abgebildeten knapp acht Jahren zeigte die Währungsrelation eine Schwankungsbreite von 30 Prozent. Dagegen kann man sich mit sogenannten „währungsgesicherten“ ETFs schützen. Eine gute Sache? Sehen wir uns zunächst unsere Übersicht über die fünf aus unserer Sicht derzeit empfehlenswerten Nasdaq 100-ETFs an:

Die besten Nasdaq ETFs 2021

Nasdaq ETF ISIN Fondsvolumen Ausschüttung? Performance 1 Jahr

inkl. Ausschüttung Performance 3 Jahre

inkl. Ausschüttung jährl. Kosten Replikations-

Methode währungs-

gesichert? iShares Nasdaq 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 6,49 Mrd. thesaurierend* 31.29% 104.14% 0.33% physisch nein Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF IE0032077012 3,76 Mrd. ja/quartalsweise 31.89% 105.26% 0.30% physisch nein Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF LU1829221024 1,06 Mrd. thesaurierend* 32.08% 105.38% 0.22% synthetisch nein Invesco NASDAQ-100 EUR Hedged UCITS ETF IE00BYVTMS52 0,13 Mrd. thesaurierend* 36.44% 92.95% 0.35% physisch ja Amundi NASDAQ 100 UCITS ETF Daily Hedged - EUR LU1681038599 0,34 Mrd. thesaurierend* 36.29% 93.40% 0.35% synthetisch ja * "thesaurierend" bedeutet, dass Dividendenerträge der im Nasdaq 100 enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Die Tabelle zeigt, dass die Währungssicherung nicht automatisch eine gute Lösung ist: Auf Sicht eines Jahres haben die beiden hier in den Positionen vier und fünf mit abgebildeten währungsgesicherten ETFs („hedged“) zwar etwas mehr zugelegt als die nicht währungsgesicherten ETFs. Aber über drei Jahre hätte man einen nicht unwesentlichen Performance-Nachteil gehabt, wenn man zur währungsgesicherten Variante gegriffen hätte. Warum?

Die Frage ist berechtigt, denn Sie sehen im obenstehenden Chart, der den Wert des US-Dollars im Verhältnis zum Euro abbildet, dass der US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten an Wert verloren hat. Dass die währungsgesicherten ETFs damit besser dastehen, ist logisch. Aber wenn man sich ansieht, wie sich der Wert des US-Dollars in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat, sieht man, dass er im Juli 2021 leicht niedriger notiert als im Juli 2018, er hat also auch über diese Zeitspanne etwas an Boden verloren. Trotzdem ist die Performance der währungsgesicherten ETFs auf Drei-Jahres-Sicht niedriger als die der nicht währungsgesicherten ETFs. Das liegt daran, dass ein solches „Hedging“ der Währung kostenintensiv ist und über einen längeren Zeitraum auf die Performance drückt.

Man sollte sich daher überlegen, ob man diese Variante wirklich wählen möchte. Eine Alternative wäre, sich dann auf einen währungsgesicherten ETFs zu stützen, wenn der US-Dollar in einen klaren Abwärtstrend eingeschwenkt ist und ansonsten die „normalen“ Nasdaq 100-ETFs zu nutzen. Denn ein Wechsel ist schnell erledigt, wie gesagt: All diese ETFs sind problemlos an der Börse handelbar.

Physisch oder synthetisch: Wie wird der Nasdaq 100 vom ETF nachgebildet?

Einen wichtigen Punkt sollten Sie im Vorfeld eines Investments in einen Nasdaq 100-ETF noch beachten: Man hat die Wahl zwischen synthetisch und physisch replizierenden ETFs. Synthetisch replizierende ETFs bilden die Basis, also hier den Nasdaq 100-Index, über Derivate nach. Das ist immer mit einem höheren Risiko behaftet. Ein physisch replizierender ETF hingegen kauft die im Index enthaltenen Aktien tatsächlich, das ist die sicherere Variante.

Der Hausse hinterherlaufen oder auf die Korrektur warten – wie könnte man jetzt in Nasdaq 100 ETFs investieren?

Die beeindruckende Stärke der großen US-Technologieunternehmen schlug sich nach dem Corona-Crash vom Februar und März 2020 deutlich in der Entwicklung des Nasdaq 100 nieder. Wer nach der Aufwärtswende des Index und seiner Rückkehr über den im folgenden Chart mit eingeblendeten 200-Tage-Durchschnitt eingestiegen war, hatte alles richtig gemacht. Der Nasdaq 100 kehrte nicht nur schnell an das vorherige Rekordhoch vom Februar 2020 zurück, sondern stieg weit, sehr weit darüber hinaus. Damit stellt sich natürlich jetzt, im Juli 2021, die Frage: Sollte man noch einsteigen?

Die Ertragsstärke der Index-Schwergewichte des Nasdaq 100 ist nicht vorübergehender Natur. Unternehmen wie Apple, amazon.com, Microsoft, Netflix, Alphabet, aber auch Adobe, PayPal oder Nvidia werden auch in Krisen stark bleiben. Deren Aktien haben auch weiterhin das Potenzial, besser zu laufen als der an sich. Und ihre Größe führt dazu, dass sie die Bewegungen des Nasdaq 100-Index dominieren. Aber das feit auch einen Nasdaq 100 nicht davor, kräftige Korrekturen zu sehen.

Zur Mitte dieses Jahres 2021 wirkt es, als könnte den Nasdaq 100 nichts aufhalten, aber da sollte man nicht zu leichtsinnig werden. Richtig ist zwar, dass die massiven Geldspritzen seitens der US-Regierung und der US-Notenbank ein starkes Wachstum ausgelöst haben. Aber mit diesem Wachstum geht eine ungewöhnlich hohe Inflation einher, welche die US-Notenbank in eine Zwickmühle bringt.

Tut sie etwas dagegen, dreht sie also den Geldhahn ein wenig zu, würde dies das starke Wachstum und mit ihm die Unternehmensgewinne gefährden. Tut sie aber nichts, würden höhere Rohstoffkosten mittelfristig auf die Gewinne der Unternehmen … und über Preise, die in solchen Situationen immer schneller steigen als die Löhne … auf die Kaufkraft der Verbraucher drücken.

Hinzu kommt, dass ein starker Anstieg der Unternehmensgewinne bereits im Markt eingepreist wurde, stärker als das, was die großen Blue Chip Unternehmen im Nasdaq 100 bislang gemeldet haben. Diese ist also darauf angewiesen, dass das Wachstum im hohen Tempo weitergeht. Das birgt Spielraum für Enttäuschungen und die wiederum für Korrekturen am Markt.

In einem solchen Umfeld und angesichts der gewaltigen Rallye, die der Index seit März vollzogen hat, bietet es sich an, Neuinvestments oder Zukäufe in Nasdaq 100-ETFs besonnen anzugehen, indem man solche Korrekturen nutzt, um Positionen auf- oder auszubauen. Und der Chart zeigt ja: So beeindruckend das Plus des Index auch ist, Rücksetzer bleiben dennoch nie aus.

Daher wäre es eine sinnvolle Vorgehensweise, im Fall solcher Korrekturen zuzugreifen, sobald diese aus einer Stabilisierung heraus wieder in einen Kursanstieg münden, statt in stark steigende Kurse permanent zuzukaufen. Über solche Strategien hinaus sollte aber gelten, ETFs auf den Nasdaq 100 mit mittel- und langfristigem Horizont zu halten und nicht kurzfristig zu traden. Denn was, wenn nicht ein ETF auf den derzeit stärksten weltweit, wäre ein ideales Fundament für ein langfristig ausgerichtetes Depot?

Fazit: Die Top-US-Technologieaktien mit einem Nasdaq ETF mit nur einem Trade ins Depot holen

ETFs finden zu Recht eine immer größere Zustimmung bei den Investoren. Sie sind ein transparentes, sauberes Abbild dessen, in was man investieren möchte, weisen angenehm niedrige jährliche Gebühren auf und sind jederzeit handelbar. Gerade dann, wenn wie im Fall des Super-Performers Nasdaq 100 das Stock Picking zum Vollzeitjob würde, wäre ein solcher ETF deshalb eine perfekte Lösung für Ihr Depot!

