secunet war schon einmal im notiert, dann eine Zeitlang im Technology All Share Index gelistet und wird ab 20. September wieder Teil des SDAX sein. Wird diese Entscheidung die beflügeln … oder wird die sich gerade abzeichnende Toppbildung das letzte Wort haben?

Es ist zumindest fraglich, ob der Wiederaufstieg in den SDAX viel verändern wird. Diese Aktie hat seit Langem ihre „Fans“ … und die waren auch konsequent auf der Käuferseite, als secunet Security nicht im SDAX notierte. Sie sehen es im über 19 Monate: Auch secunet wurde im Zuge des „Corona-Crashs“ heftig gedrückt, aber diese Abschläge machen sich winzig aus im Verhältnis zum darauffolgenden Anstieg. Gerechnet vom Kurslevel vor dem Einbruch im Februar/März 2020 notiert diese Aktie derzeit dreimal so hoch. Zu Recht?

Grundsätzlich ja. secunet Security Networks bietet Lösungen im Bereich der IT-Sicherheit, und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, beginnend mit Analysen und Beratung über kundenspezifische Programmierung, Schulung, Implementierung und Wartung. Das ist ein Wachstumsmarkt erster Güte, was sich auch an der Umsatzentwicklung ablesen lässt: 2018 hatte secunet einen Umsatz von 158 Millionen Euro gemeldet, 2020 waren es bereits 285 Millionen, für 2021 liegt die unternehmenseigene Prognose bei 330 Millionen. Doch so solide das Wachstum auch ist: Was die Aktie angeht, gäbe es da einen Haken.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Secunet Security Networks Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Denn der Aktienkurs ist deutlich schneller gestiegen, als Umsatz und Gewinn 2021 zulegen werden. Im Zuge der am 11. August vorgelegten Halbjahresbilanz bestätigte secunet die Ende April angehobene 2021er-Prognose. Nach dieser rechnet man mit einem Umsatzplus von knapp 16 Prozent und mit einem Anstieg des EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) um ca. 14 Prozent. Doch Sie sehen es ja im Chart: Der der Aktie ist seit Jahresbeginn um über 100 Prozent gestiegen, wenn man den bisherigen Verlaufsrekord von 517 Euro als Referenz nimmt, der am 9. August markiert wurde.

Dass das Verlaufshoch zwei Tage vor den Halbjahreszahlen kam und diese dann für diese lange, rote Kerze sorgte, deren Tief bei 423 Euro die Nackenlinie einer potenziellen Abwärtswende-Formation bildet, kommt nicht von Ungefähr. Diese Diskrepanz zwischen der der Aktie und dem hinter der Rallye zurückbleibenden Gewinnwachstum macht die Aktie anfällig für Enttäuschungen. Alleine der Umstand, dass secunet die im April angehobene Prognose an diesem 11. August „nur“ bestätigt hat, löste an diesem Tag einen Rücksetzer von in der Spitze knapp zwölf Prozent aus.

Möglich wäre es allemal, dass der jetzt beschlossene und in knapp zwei Wochen dann de facto umgesetzte Wiederaufstieg in den SDAX der Aktie die zweite Luft verleiht. Aber auf dem jetzt äußerst hohen Niveau sollte man dennoch, wenn man hier bereits investiert ist, vor allem nach unten sehen und sich überlegen, unter die Nackenlinie bei 423 Euro einen Stoppkurs zu setzen. Für einen Neueinstieg würde sich dieses Chartbild in Kombination mit dem auf Basis der 2021er-Gewinnschätzung ziemlich hohen Kurs/Gewinn-Verhältnis um 65 eher nicht anbieten. Da täte man besser daran, eine größere Korrektur abzuwarten, die ja, wie die Erfahrung lehrt, bisweilen Geduld erfordert, bis sie kommt – die aber nie ausbleibt.

Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.