Sartorius hob gestern überraschend seine Prognose für das Jahr 2021 an. Das kam zu einem aus charttechnischer Sicht perfekten Zeitpunkt – die Aktie ist wieder im Bullenrennen dabei!

Erst Ende Januar hatte der Labortechnik-Spezialist eine starke 2020er-Bilanz mit einem positiven Ausblick vorgelegt, die Basis des letzten großen Rallye-Impulses der Aktie wurde. Mitte Februar setzte dann jedoch eine relativ scharfe Korrektur ein. Sartorius war derart stark gelaufen, dass Gewinnmitnahmen irgendwann einsetzen mussten – und da waren sie nun. Allerdings zeigte sich schnell, dass das bullische Lager keineswegs geschlagen war, sondern auf Höhe wichtiger Unterstützungslinien wieder zugriff, ein klar positives Signal.

Sie sehen im Chart, dass die Sartorius-Aktie im Unterstützungsbereich 387,60 zu 416,80 Euro in eine Bodenbildung überging. Wie schon zur Jahreswende bildete sich dieser Boden mit einem ordentlichen Respekt-Abstand zur mittelfristig wichtigen, im Chart dick schwarz hervorgehobenen 200-Tage-Linie. Zugleich war die Aktie mit Blick auf die Mitte Februar heiß gelaufenen markttechnischen Indikatoren „auskorrigiert“. Was fehlte, was ein „Kick“, der die Aktie aus dieser Unterstützungszone 387,60/416,80 Euro und über die sie aktuell verstärkende 20-Tage-Linie hinaus getragen hätte. Diese Prognoseanhebung war dieser „Kick“ … und das völlig zu Recht.

Expertenmeinung: Sartorius korrigierte nach nur zehn Wochen im laufenden Jahr seine Umsatzprognose von zuvor +19 bis +25 Prozent auf +35 Prozent. Das alleine ist ein Wort. Noch beeindruckender aber war die Aussage, man dürfte in diesem Jahr eine EBITDA-Gewinnmarge von 32 Prozent erreichen. Die bisherige Prognose lag bei 30,5 Prozent nach 28 Prozent im Vorjahr, die 32 Prozent hatte man bei der 2020er-Bilanz von Ende Januar erst für 2025 gesehen!

Die ersten Analysten reagierten bereits am Donnerstag. Die DZ Bank blieb verhalten, hob die Einstufung von „Verkaufen“ auf „Halten“ und das Kursziel von 340,60 auf 445,80 Euro an. Das war es aber auch schon mit der Skepsis. Die LBBW hob das Kursziel von 425 auf 500 Euro an, das Bankhaus Metzler ging sogar von 520 auf 580 Euro nach oben.

Mit solchen „good news“, so bald nach einer ohnehin starken Bilanz, wäre zwar einerseits erst einmal nicht mit weiteren kurstreibenden Nachrichten zu rechnen, denn was sollte das noch toppen? Aber diese Prognose wäre grundsätzlich stark genug, um der Aktie nachhaltig Potenzial zu verleihen. Immerhin wurde das bisherige Rekordhoch von 502 Euro in Unkenntnis dieser jetzt deutlich besseren Perspektive bei Umsatz und Gewinn des Unternehmens erreicht. Dieses bisherige Hoch zu erreichen und im Idealfall zu überbieten, wäre also keineswegs abwegig. Solange Sartorius nicht wieder nennenswert in die jetzt nach oben verlassene Supportzone 387,60/416,80 Euro zurückfallen sollte, bleibt die Aktie bullisch.