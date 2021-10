Zalando-Konkurrent Asos: Der Corona-Boom ist vorbei. Gewinnwarnung, Chef tritt ab:

AsSeenOnScreen, oder kurz Asos, ist der größte britische Online-Versandhandel im Bereich Mode und Beauty.

Auf der Plattform werden rund 1.000 Marken angeboten, darunter auch ein eigenes Sortiment.

Die Wankelmütigkeit der Börse

Betrachtet man die langfristige Kursentwicklung von Asos muss man nicht mehr viel kommentieren. Es ist ein Paradebeispiel für die Wankelmütigkeit der Börse.

Je nachdem, ob es gerade ein wenig besser oder schlechter lief, schoss der von Asos in die Höhe oder kollabierte regelrecht.

Der Kurs hat eine enorme Schwankungsbreite von 1.000 bis 7.500 Pence abgearbeitet

Rational erklären lässt sich das nicht. Wenn man die Zahlen nüchtern betrachtet, lassen sich die Kursschwankungen kaum erklären.

Doch Emotionen und kurzfristiges Denken beherrschen die Märkte. Es gibt allerdings kaum Beispiele, bei denen das in diesem Umfang geschieht und über so einen langen Zeitraum anhält.

Der widerlegt auch sehr eindrucksvoll die Markteffizienzhypothese (Efficient-market hypothesis). Der Markt kann Asos nicht heute bei 2.348 Pence und vor wenigen Wochen bei 6.000 Pence „richtig“ bewertet haben.

Licht im Dunkel

Was ist also ein realistischer Wert? Auf diese Frage liefern die aktuellen Entwicklungen keine wirkliche Antwort.

Dass der Corona-Boom im Online-Handel enden würde, ist wahrlich keine Neuigkeit. Steigende Frachtkosten und Löhne ebenfalls nicht.

Der einzige halbwegs neue Belastungsfaktor sind die möglichen Lieferengpässe zu Weihnachten.

Doch auch das kennen wir schon von US-Händlern alle Couleur. Dort hat man dieselben Probleme.

Kurzfristig belasten all diese Faktoren das Geschäft. Das ist unerfreulich, ändert aber am intrinsischen Wert von Asos wenig, denn es handelt sich weitgehend um vorübergehende und/oder externe Probleme.

Die aktuellen Entwicklungen tragen übrigens selten zu sinnvollen Rückschlüssen bei. Ganz im Gegenteil sogar. Sie verschleiern oft die grundlegende Marschrichtung und bringen Anleger dazu, irrationale Entscheidungen zu treffen.

Schauen Sie sich nur den Chart von Asos an. Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Aber es ist emotional herausfordernd, gerade dann zu kaufen, wenn die Stimmung miserabel ist.

Dabei ist es eine Binsenweisheit, dass das der Weg zum Erfolg an der Börse ist.

Erinnern Sie sich noch, als im Vorjahr die Welt unterging? Wer sich damals emotional abkapseln konnte und die Ruhe bewahrt hat, kann sich heute freuen.

Vielleicht ist dieser Artikel aufschlussreich: Einkaufsliste für den Crash 2020

Ausblick und Bewertung

Doch kommen wir zurück zu den konkreten Fakten bei Asos. Der britische Online-Händler und Zalando-Konkurrent konnte den Umsatz in den letzten zehn Jahren von 340 Mio. auf 3,26 Mrd. GBP steigern.

Das entspricht einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwas mehr als 28% per annum.

Das letzte Geschäftsjahr war mit einem Umsatzplus von 20% also gar nicht so außergewöhnlich.

Den Gewinn konnte Asos im selben Zeitraum von 0,14 auf 1,26 GBP pro steigern.

Die Tendenz stimmt also eindeutig, selbst wenn der Gewinn nun kurzfristig leiden wird. Es ist nicht das erste Mal, dass das Ergebnis wieder rückläufig ist. Wichtig ist, was operativ verdient wird und vor allem in Zukunft verdienen wird.

Bezeichnenderweise hält Asos auch am langfristigen Ziel fest und will in 3-4 Jahren den Umsatz auf 7,0 Mrd. GBP ungefähr verdoppeln.

Bleibt die Gretchenfrage. Was ist der faire Wert von Asos. Dazu kann man allerlei Überlegungen anstellen.

Bei Wachstumsraten von 10-20% ist ein KGV von 20 sicherlich nicht übertrieben. Auf diesem Niveau bewegen wir uns derzeit.

Augen auf

Ein anderer Ansatz wäre ein Vergleich mit der direkten Konkurrenz. Zalando kommt beispielsweise auf ein KGV von 56. Doch der gemeldete Gewinn kann sprunghaft sein, gerade bei Wachstumsaktien.

Beim ergibt sich aber ein ähnliches Bild. Asos kommt auf einen Wert von 0,7 und wurde in den letzten fünf Jahren durchschnittlich für ein KUV von 1,7 gehandelt.

Zalando kommt derzeit auf ein KUV von 2,2 und pendelt historisch um einen Wert von 2,4.

Asos ist also weder absolut noch relativ gesehen teuer. Das zeigt auch der Vergleich mit sich selbst. Die Aktie notiert heute auf dem Niveau von 2012. Seitdem hat sich der Umsatz allerdings mehr als versiebenfacht.

Chart vom 12.10.2021 Kurs: 2.303 Kürzel: ASC – Wochenkerzen

Was fängt man mit diesen Informationen an? Der Boden ist definitiv näher als die relevanten Kursziele auf der Oberseite.

Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Aktie eher früher als später wieder deutlich höher notieren wird.

Es stellt sich nur die Frage, von welchem Niveau die nächste Rallye startet. Mögliche Kursziele reihen sich in 500er -Schritten von 3.500 bis 6.000 GBp auf.

