Cyberpunk 2077: Auf dem Boden der Tatsachen:

Die Aktie von CD Projekt hat einen massiven Absturz hinter sich. Ist die Bewertung von „priced for perfection“ zum Gegenteil umgeschlagen? Sollte man jetzt einsteigen? Wir zeigen Ihnen in dieser Analyse, wie die Prognose aussieht.

Priced for perfection

Cyberpunk 2077 war das gehypteste Spiel des vergangenen Jahres. Die Erwartungen waren riesig, der Entwickler CD Projekt (CDPR) konnte auf Milliarden-Einnahmen hoffen.

Leider sind genau diese Situationen an der Börse oft brandgefährlich. Die Aktie von CDPR war „priced for perfection“

Das bedeutet, dass eine geradezu perfekte Zukunft im Aktienkurs steckte. Wenn das bereits die Erwartungshaltung ist, was ist dann noch an Upside vorhanden?

In der Regel sehr wenig.

Auf der anderen Seite drohen allerdings enorme Risiken, denn selten läuft alles perfekt.

Genau davor hatte ich auf Guidants mehrfach gewarnt.

Scheuklappen

Das haben wir bei Cyberpunkt 2077 eindrucksvoll erlebt. Im Endeffekt endete der Release des Spiels in einem totalen Fiasko.

Technische Probleme, Abstürze, Grafik weit unter den Erwartungen. Am Ende wurde das Spiel sogar von Sony aus dem Playstation-Store geworfen.

Playstation-Nutzer können Cyberpunkt nicht kaufen, selbst wenn sie wollen.

Dass es so schlimm kommen würde, konnte niemand ahnen. Aber auch schon vor dem Release zeichneten sich Probleme ab.

Mehrfach musste der Release-Termin verschoben werden und man wusste, dass die Grafik in den Gaming-Videos und Vorab-Gameplays geschönt war.

Wer sich ernsthaft mit dem Spiel und dem Unternehmen beschäftigt hatte, musste schon Scheuklappen aufgehabt haben, um das nicht zu sehen.

Was für ein Abverkauf

Ich denke an diesem Beispiel kann man auf mehreren Ebenen sehr viel lernen. Wer an der Börse langfristig Geld verdienen will, sollte eben nicht ständig dem nächsten großen Ding nachjagen.

Es geht vielmehr darum, konstant und mit wenig Risiko sein Kapital zu vermehren.

Um das zu erreichen, muss man vor allem teure Fehler vermeiden.

Wie geht es jetzt weiter?

Am Vortag hat CD Projekt die Zahlen für 2020 vorgelegt. Cyberpunk hat zwar rund 300 Mio. Euro in die Kassen gespült und der Gewinn hat sich von 0,40 auf 2,52 Euro je Aktie vervielfacht.

Damit ist man aber weit hinter den Erwartungen und dem Erfolg von Witcher zurückgeblieben.

Eigentlich sollte das Ergebnis in diesem und im kommenden Jahr jeweils über 5,00 Euro je Aktie liegen.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde es nur die Hälfte und für 2021 erwartet man inzwischen nur noch 1,75 Euro je Aktie.

Auf dieser Basis liegt das KGVe derzeit bei 21,4 und das bei unsicherer Zukunft.

Schnell handeln

CDPR muss Cyberpunk unbedingt wieder auf die Playstation bekommen.

Sony stellt daran aber Bedingungen und man hat scheinbar nicht die Manpower, um all die Bugs und Probleme zu beseitigen.

Man muss dafür wohl einen Entwickler übernehmen, das kostet und schmälert dementsprechend den Gewinn, den man mit dem Projekt erzielen kann.

Der CEO hat sich bereits dahin gehend geäußert, dass man einen Zukauf anstrebt.

Kann man den Hype nochmal entflammen?

Das größte Problem ist allerdings, dass man den Hype um das Spiel nicht nutzen konnte.

Selbst wenn man technisch die Kurve bekommt, der Hype ist weg und es wird sehr schwer ihn wieder zu entfachen.

Hierzu bräuchte man die Streamer, sie sind der Taktgeber der Branche, Ihnen hören die jungen Gamer zu.

Sie spielen, was ihre Vorbilder Ihnen in den Streams zeigen.

Das haben die Erfolge von Fortnite oder Warzone eindrucksvoll gezeigt.

Ohne das wird man die Verkaufszahlen kaum mehr ankurbeln können. Allem Anschein waren der Absatz im ersten Quartal 2021 sehr schwach und die Spielerzahlen sogar rückläufig.

Genau das Gegenteil

In Summe hört sich das alles andere als gut an. Vielleicht ist die Lage derzeit aber genau umgekehrt, als zu Zeiten des Hypes.

Vielleicht ist die aktuelle Situation genau das Gegenteil von „priced for perfection“.

Denn allem Anschein nach läuft Cyberpunk auf der Playstation 5 relativ gut. Immer mehr Fans fordern, dass das Spiel nun endlich für diese Konsole freigegeben wird.

Kommt es zu einer entsprechenden Entscheidung durch Sony, könnte die Aktie von CD Projekt plötzlich zu neuem Leben erwarten.

Immer mehr Fans fordern genau das und auf den großen Gaming-Portalen scheint man dieselbe Meinung zu vertreten.

Eine Freigabe wäre darüber hinaus auch im Eigeninteresse von Sony, schließlich verdient man an allen Verkäufen mit.

Darüber hinaus hat CDPR ein „umfangreiches technisches Upgrade“ der Konsolenversion für die neue Xbox und PS5 angekündigt.

Das könnte dann endlich der Durchbruch sein.

Chart vom 23.04.2021 Kurs: 37,56 Kürzel: 7CD – Tageskerzen

Aus technischer Sicht sieht es vorerst aber noch schlecht aus. Bisher deutet wenig auf einen Boden hin.

Über 40 Euro würde sich die Lage entspannen.

Um einen belastbaren Boden auszubilden, müsste sich die Aktie einige Zeit über dieser Marke halten, keine tieferen Tiefs ausbilden und bestenfalls über 45 Euro und den Abwärtstrend ausbrechen.

Erst dann ergeben sich nennenswert positive Signale.

Der Chart bezieht sich auf die Notierung in Euro mit dem Tickersymbol. Kunden von LYNX können die Aktie aber selbstverständlich auch an der Heimatbörse mit dem Ticker CDR handeln.