Megatrends: Welche Chancen bieten sie Anlegern?

Megatrends sind auch ein Megathema. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Nachhaltigkeit, Klimawandel, (Elektro)Mobilität, Urbanisierung – die Liste ist lang und voller Begriffe, die täglich die Nachrichten mitbestimmen. Aber sie bewegen auch Anleger. Denn Investitionen in Firmen, die Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit bieten oder entwickeln, können sich lohnen.

Dr. Matthias Schatz zeigt in der Reportage für LYNX, welche Megatrends Zukunftsforscher, Wissenschaftler und Marktspezialisten ausgemacht haben und welche Möglichkeiten Finanzexperten sehen und entwickelt haben, um in sie zu investieren. Dieses Video bildet den Auftakt einer Dokumentationsreihe über Megatrends, in der anschließend in kürzeren Beiträgen spezifischer auf die einzelnen Megatrends eingegangen wird.

