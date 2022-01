Megatrend: Demografischer Wandel – Herausforderung und Chance für die Wirtschaft

Der Megatrend Demografischer Wandel – auch Silver Society genannt – beschreibt, die Veränderung der Altersstruktur in der Gesellschaft. Gerade in westlichen, mehr entwickelten Ländern lässt sich eine stetig alternde Bevölkerung beobachten. Der Altersdurchschnitt nimmt zu, weil die Lebenserwartung steigt und die Geburtenrate sinkt. Schätzungen der UN sagen voraus, dass 2050 die Weltbevölkerung 9,7 Milliarden erreichen wird – getrieben durch eine alternde Bevölkerung und explosionsartig steigende Einwohnerzahlen. Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und stellt diese vor neue Herausforderungen, aber zugleich entstehen auch neue Chancen. Diese liegen vor allem darin, dass ältere Menschen auch immer länger aktiv bleiben – was bedeutet, dass Menschen länger am Arbeitsmarkt aktiv sein können und wiederum länger Konsument am Markt sind.

In dieser Folge unserer Reihe Megatrends geht Autor Matthias Schatz der Frage nach, welche Auswirkungen der demografische Wandel auf die Gesellschaft sowie die Wirtschaft hat und stellt spannende Aktien, ETFs und vor, die an einer alternden Bevölkerung profitieren können.

