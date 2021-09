Die besten Industrie 4.0 und Robotik-Aktien 2021

Seit der Erstvorstellung im Jahr 2018 entwickelten sich unsere Industrie 4.0 und Robotik Aktien-Tipps glänzend. In der Spitze legten die Aktien von Brooks Automation um +316 %, Cognex um stolze +122 % und Palo Alto Networks um +156 % zu.

Die vierte industrielle Revolution

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft führt vor allem in der Produktion zu gravierenden Veränderungen und hat enorme Auswirkungen auf die moderne Arbeitswelt. Immer mehr Herstellungsprozesse werden durch moderne IT-Systeme digitalisiert, damit diese hochautomatisiert und möglichst autonom ablaufen können. Dieser wird hierzulande mit Industrie 4.0 bezeichnet. Dabei handelt es sich allerdings um eine rein deutsche Wortschöpfung, während international eher vom „Industrial Internet of Things“ (IIoT) die Rede ist, also dem „Internet der Dinge im industriellen Bereich“.

Ziel: Situative Selbstorganisation der Produktion und steigende Produktivität

Die Bezeichnung „4.0“ bringt zum Ausdruck, dass nach Dampfmaschine, Fließband und Elektronik/IT nun die vierte industrielle Revolution begonnen hat. In intelligenten, digitalisierten Fabriken sogenannten „Smart Factories“ werden zukünftig komplexe Produktionsprozesse über eine gemeinsame Datenplattform sensorgestützt digital vernetzt, so dass sie selbstorganisierend ablaufen können und somit eine steigende Produktivität ermöglichen. Neben modernster Robotertechnik kommt dabei oft auch künstliche Intelligenz z.B. durch selbstlernende Maschinen zum Einsatz, die situativ reagieren können oder Erfahrungswerte sowie große Datenmengen berücksichtigen.

Menschen, Maschinen, Unternehmen und Produkte werden miteinander verzahnt

Menschen, Maschinen, Unternehmen und Produkte kommunizieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander, so dass sämtliche Herstellungs- und Logistikprozesse möglichst flexibel und dadurch effizienter ablaufen. Durch die intelligente Vernetzung wird nicht mehr ein einzelner Produktionsschritt, sondern die gesamte Wertschöpfungskette unternehmensübergreifend optimiert. So kann beispielsweise ein „mitdenkender“ Produktionsroboter notwendige Auftrags- oder Produktionsdaten sowie Lagerbestände in Echtzeit an den Zulieferer übermitteln. Dieser kann dann automatisiert zum richtigen Zeitpunkt die passenden Mengen an Rohstoffen oder Komponenten vorbereiten und bereitstellen. Das spart den Unternehmen Ressourcen, Zeit und Energie.

Stärkerer Fokus auf Kundenwünsche möglich

Die Vernetzung und Digitalisierung der Produktion schließt den gesamten Produktlebenszyklus ein, von der Entwicklung über Herstellung, Verkauf, Nutzung und Wartung bis hin zum Recycling. In allen Phasen werden Daten generiert und ausgewertet, die dann zur Optimierung des Kundennutzens in den Produktionsprozess einfließen.

Auch individuelle Kundenwünsche und maßgeschneiderte Lösungen lassen sich durch eine digitalisierte und unternehmensübergreifende Abstimmung aller Produktionsprozesse erheblich einfacher realisieren. Denn durch digitale Übermittlung lassen sich auch komplexe (Sonder)Konfigurationen über alle Produktionsschritte hinweg exakt übertragen, ausführen und überprüfen. Was bislang vor allem aufgrund des hohen Abstimmungsbedarfs als schwierig und teuer galt, könnte im Industrie 4.0 Zeitalter zum Standard werden. Experten erwarten, dass Individuallösungen nicht nur im Maschinenbau, sondern auch in vielen anderen Bereichen einen immer höheren Anteil einnehmen werden.

Befürchtungen über drohende Jobverluste nicht gerechtfertigt

Die Entwicklung in Richtung Industrie 4.0 lässt sich nicht mehr aufhalten, auch wenn es neben einer Fülle von Möglichkeiten durch den steigenden Automatisierungsgrad auch Risiken wie z.B. Arbeitsplatzverluste gibt. Denn künftig werden immer mehr Roboter bzw. intelligente Softwareprogramme Menschen ersetzen, die Maschinen steuern, Prozesse oder Logistik organisieren. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung prognostizierte, dass dadurch allein in Deutschland unterm Strich knapp eine halbe Mio. Jobs wegfallen. Gleichzeitig sollen jedoch durch die Digitalisierung insgesamt auch über 400.000 neue Jobs entstehen z.B. für hochqualifizierte IT-Ingenieure. Auch wenn tatsächlich viele bisherige Aufgabenbereiche und Stellen wegfallen, so werden die Negativeffekte zumindest gesamtwirtschaftlich betrachtet zum größten Teil wieder wett gemacht. Befürchtungen, wonach die Digitalisierung der Produktion zu einem massiven Arbeitsplatzabbau führt, dürften sich also kaum bewahrheiten. Die bisherige Entwicklung untermauert dies.

Betriebe mit hohem Automatisierungsgrad erhöhen die Anzahl der Beschäftigten

Knapp eine Viertelmillion Industrieroboter kommen laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Deutschland bereits zum Einsatz, weit mehr als in jedem anderen EU-Land. Unterm Strich sei die Beschäftigung in den betreffenden Firmen parallel zur Anzahl der eingesetzten Roboter sogar gestiegen. Die Erklärung könnte folgendermaßen lauten: Je höher die Produktivität eines Unternehmens, desto besser sind die Wachstumsaussichten und damit auch die Voraussetzungen für eine steigende Mitarbeiterzahl. In Summe könnte sich Industrie 4.0 demnach sogar positiv auf die Anzahl der Beschäftigten auswirken.

Die besten Industrie 4.0 Aktien bzw. Robotik Aktien 2021

Neben dem höheren Automatisierungsgrad wird Industrie 4.0 zu einer verbesserten Qualitätssicherung, schnelleren Produktionsanpassungen und einer grundsätzlich präziseren und flexibleren Steuerung aller Herstellungsprozesse führen. Besonders Unternehmen aus den Bereichen Sensorik, Robotik, Maschinenbau, IT-Sicherheit und Mess- und Elektrotechnik sind prädestiniert dafür, führende Rollen im Bereich Industrie 4.0 bzw. „Industrial Internet of Things“ zu übernehmen. Daher ist es keine Frage, dass der wachsende Milliardenmarkt auch 2021 und in den kommenden Jahren zahlreiche Gewinner-Aktien hervorbringen wird.

Industrie 4.0 Vergleich: Das sind die besten Robotik- und Automatisierungs-Aktien

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von 10 Robotik Aktien bzw. Industrie 4.0 Aktien. Drei dieser Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.

Industrie 4.0 und Robotik Aktien Liste

Name ISIN Symbol Währung ABB CH0012221716 ABBN CHF Brooks Automation US1143401024 BRKS USD Cognex US1924221039 CGNX USD Hollysys VGG456671053 HOLI USD Intuitive Surgical US46120E6023 ISRG USD iRobot US4627261005 IRBT USD Kion DE000KGX8881 KGX EUR Palo Alto Networks US6974351057 PANW USD Teradyne US8807701029 TER USD Zebra Technologies US9892071054 ZBRA USD

Cognex: Durch künstliche Intelligenz gesteuerte visuelle Sehsysteme

Cognex Corporation ( : US1924221039 – Symbol: CGNX – Währung: USD) ist der weltweit führende Hersteller von maschinellen Bildverarbeitungssystemen, Software und Sensoren, die in der automatisierten Fertigung eingesetzt werden. Die Systeme des im Jahr 1981 gegründeten Unternehmens können beispielsweise Teile oder fertige Produkte visuell prüfen, Defekte erkennen, die Produktmontage überwachen oder Montageroboter führen.

Einsatz in einer Vielzahl von Branchen

In den 90er Jahren halfen die modularen Systeme von Cognex vor allem dabei die Produktion der Halbleiter- und Elektronikbranche zu automatisieren. Während die Halbleiterherstellung nach wie vor ein wichtiger Markt für Cognex ist, erzielt das Unternehmen heute einen größeren Teil seines Umsatzes mit visuellen Anwendungen für die Pharma-, Automobil-, Gesundheits-, Lebensmittel-, Verpackungs- und Konsumgüterbranche sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen kommt bei einem aktuellen Aktienkurs von 87 USD an der Börse auf eine Bewertung von rund 15,5 Mrd. USD.

Das menschliche Auge hat längst das Nachsehen

Ausgestattet mit Kameras, Sensoren und Barcode-Scannern sorgt Cognex mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dafür, dass Fehler bei Montageschritten live erkannt werden, Verteilzentren schneller und effizienter arbeiten oder Ausschussware, Produktfehler oder unreife Früchte aussortiert werden. Die robotergestützten Bildverarbeitungssysteme scannen Fließbänder und Produktionsstraßen und erkennen bereits minimale Abweichungen von der Norm. Das menschliche Auge hat gegen die visuellen Sehsysteme längst das Nachsehen, vor allem in Sachen Geschwindigkeit. Und so lösen die Maschinen von Cognex bei der Kontrolle von Produktionsstraßen und Fließbändern immer mehr menschliche Mitarbeiter ab.

Umsatz- und Gewinnwachstum springen nach Wachstumspause wieder an

Nach einer Phase der Stagnation bei Umsatz und Gewinn befindet sich das Unternehmen wieder auf klarem Wachstumskurs. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarten Analysten einen Umsatzschub von +29 % von 811 Mio. USD auf 1,04 Mrd. USD, sowie einen Gewinnanstieg um +47 % von 1,09 USD auf 1,60 USD je . Im kommenden Jahr 2022 sollen dann bei 1,17 Mrd. USD Umsatz ca. 1,93 USD erzielt werden.

Neue Allzeithochs nach dem Corona-Crash

Bei visuellen Sehsystemen für die Industrie kommt das Unternehmen aus Massachusetts weltweit auf den höchsten Marktanteil und ist damit führend in einem Bereich, der für die automatisierte Produktion in Zeiten Industrie 4.0 grundlegend wichtig ist. Nachdem sich die Cognex Aktie bis Ende 2017 innerhalb von zwei Jahren von rund 14 USD bis auf ca. 73 USD vervielfacht hatte, erfolgte eine Kurshalbierung mit anschließender Seitwärtsbewegung bis Mitte 2020. Seit den Tiefstständen des Corona-Crashs bildete sich ein neuer Aufwärtstrend, der die Aktie auf neue Höchststände von knapp 102 USD trieb. Ein Rücksetzer in den Bereich 75 USD bis 80 USD könnte langfristig orientierten Anlegern eine interessante Einstiegschance bieten.

Brooks Automation: Innovative Robotersysteme für die High-Tech-Industrie

Brooks Automation (ISIN: US1143401024 – Symbol: BRKS – Währung USD) stellt Präzisionsautomatisierungs- und Kryogenvakuumsysteme für die Halbleiterherstellung und Life-Sciences-Branche her. In den Bereichen Robotertechnik für Waferhandling und Vakuumsysteme für die Halbleiterindustrie ist Brooks Automation ein weltweit führender Lieferant. Das Life-Sciences-Angebot von Brooks umfasst eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen sowie umfassende Outsourcing-Lösungen über den gesamten Lebenszyklus von biologischen Proben. Dazu zählen Sammlung, Transport, Verarbeitung, Lagerung, Schutz, Rückholung und Entsorgung. Das an der Börse mit 6,9 Mrd. USD bewertete Robotik-Unternehmen profitiert stark vom weltweiten Trend zur Produktionsautomatisierung.

Spezialanlagen für komplexe Herstellungsprozesse

Das Produktangebot umfasst beispielsweise Roboter und integrierte Automatisierungssysteme für das Handling von verschiedenen Stoffen und Materialien. Auch Anlagen für Vakuum- und Wärmestabilität in kritischen Betriebsumgebungen während des Herstellungsprozesses (z.B. Tieftemperaturen) werden entwickelt und vermarket. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur automatisierten Kontaminationskontrolle, Konditionierung und Messtechnik für Wafer- und Retikelträger an. Die Dienstleistungen umfassen den Austausch und die Reparatur von Komponenten sowie die Überwachung und Diagnose für das vorausschauende Risikomanagement.

Gewinnverdopplung im laufenden Geschäftsjahr erwartet

In den vergangenen drei Jahren stieg der Umsatz im Schnitt um starke +75 %. Sondereffekte sorgten dafür, dass der Gewinn dabei relativ stark schwankte. Fürs Gesamtjahr 2020/21 wird von Analysten mit einem Gewinnwachstum von +104 % von 1,26 USD auf 2,57 USD je Aktie gerechnet, anschließend, 2021/2022 soll es dann nochmal eine Gewinnsteigerung auf 3,04 USD je Aktie geben. Die Brooks-Aktie, die seit 2014 an der Nasdaq gelistet ist, erzielte im April ein neues von knapp 109 USD. Zuletzt hatte das Unternehmen mit den Quartalszahlen die Analystenerwartungen stets geschlagen.

Spannende Aktie aus dem Bereich Robotertechnik

Brooks Automation profitiert mit seinen innovativen Robotik-Systemen und Vakuumlösungen von der zunehmenden Automatisierung in der Hightech-Industrie. Das spiegelt auch der Aktienkurs wider, der sich seit dem Börsengang 2014 im Aufwärtstrend befindet. Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger ist die Aktie aus dem Bereich Industrie 4.0 und Robotik daher ein spannendes und aussichtsreiches Investment. Für Neueinstiege sollten allerdings Kursrücksetzer abgewartet werden.

Die US-Softwareschmiede Palo Alto Networks Inc (ISIN: US6974351057 – Symbol: PANW – Währung: USD) hat eine innovative Plattform entwickelt, die es Unternehmen und Behörden ermöglicht, die Sicherheit ihrer Daten, Systeme und Netzwerke zu überwachen und zu schützen. Denn je komplexer und umfangreicher der Datenverkehr zwischen Unternehmen und Maschinen, desto höher sind natürlich auch die Anforderungen an die Sicherheitssysteme. Die Software von Palo Alto Networks bietet den Kunden eine vergleichsweise hohe Datensicherheit. Das Unternehmen ist an der Börse mit rund 45 Mrd. USD bewertet.

In digitalisierten Fabriken werden teils hochsensible Daten zwischen Maschinen und Unternehmen ausgetauscht und es gibt zahlreiche Schnittstellen und Zugangspunkte. Daher ist der Sicherheitsaspekt von enormer Bedeutung. Nicht nur der Imageverlust, der mit der Medienberichterstattung im Fall von Datenklau, Cyberattacken und gestohlenen Kundendaten einhergeht, wirkt sich negativ aus. Auch der finanzielle Schaden kann insbesondere bei automatisierten Produktionsprozessen enorm sein, wenn der Sicherheitsaspekt vernachlässigt wird. Denn legt beispielsweise ein Virus oder Trojaner die Systeme lahm, so drohen zum Beispiel Produktionsausfälle und entsprechende Umsatzeinbußen.

Die Plattform von Palo Alto Networks ermöglicht innerhalb eines Netzwerks eine detaillierte und gezielte Echtzeit-Überwachung des Datenverkehrs für alle Anwendungen und Benutzer. Unabhängig von der Auslastung und Geschwindigkeit des Netzes können jegliche Datennutzungen nachvollzogen und auf Auffälligkeiten hin analysiert werden. Dadurch lassen sich die Risiken von Hackerangriffen, Industriespionage, unerlaubten Zugriffen und Datenmissbrauch erkennen, abwehren oder im Optimalfall von vorn herein vermeiden.

Wirksamer Schutz vor Erpresser-Software

Schutz bietet Palo Alto Networks auch gegen sogenannte Ransomware-Attacken mit Erpresser-Software. Dabei handelt es sich um eine bösartige Verschlüsselungssoftware, die den Nutzer daran hindert auf wichtige Daten zuzugreifen, bis ein Lösegeld (Ransom) an den Angreifer gezahlt wird – meist in Form von Bitcoins oder anderen Kryptowährungen. Ransomware wird den Unternehmen meist als legitimes Dokument oder Programm getarnt untergejubelt. Für viele Firmen ist der Schaden deutlich kleiner, wenn ein Lösegeld bezahlt wird und der Betrieb aufrechterhalten werden kann, als wenn es zu einem Stillstand kommt. Auf diese Weise erpressen Hacker jährlich Millionensummen von Unternehmen – mit stark steigender Tendenz. Nach Angaben von Palo Alto Networks haben sich die Lösegeldzahlungen an Cyberkriminelle allein im letzten Jahr verdreifacht. Leider werden die Drahtzieher nur selten gefasst. Kein Wunder, dass Palo Alto in diesem Bereich eine enorme Nachfrage nach Sicherheitslösungen verzeichnet.

Zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum

In den vergangenen drei Jahren erzielte Palo Alto Networks ein Umsatzwachstum von durchschnittlich +22 %. Die Gewinne konnten um +12 % gesteigert werden. Im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 soll es einen Gewinnanstieg um +23 % von 4,88 USD auf 5,98 USD geben. Der Umsatz soll dabei um +24 % von 3,4 Mrd. USD auf 4,2 Mrd. USD steigen. Im kommenden Jahr 2022 erwarten Analysten einen Umsatzanstieg um +18 % auf 5 Mrd. USD sowie ein Gewinnwachstum um +20 % auf 7,18 USD je Aktie.

Aktie mit neue Allzeithochs

Nach einer Seitwärtskonsolidierung unterhalb von 260 USD gelang Ende 2020 der charttechnische Ausbruch. Seitdem kletterte die Aktie stetig nach oben und erreichte kürzlich bei 479 USD ein neues Allzeithoch. Nach den starken Anstiegen sollten interessierte Anleger einen Rücksetzer in den Bereich 400 USD bis 420 USD abwarten, um sich längerfristig zu engagieren. IT-Sicherheit wird in den kommenden Jahren insbesondere im Bereich Industrie 4.0 und Robotik eine immer wichtigere Rolle spielen. Daher könnte es sich auszahlen bei Gelegenheit einige Palo Alto Networks Aktien ins Depot zu legen.

Fazit: Digitalisierung treibt Automatisierung und Robotik

Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft treibt die Entwicklungen im Bereich Automatisierung und Robotik stetig voran. Das Potenzial ist enorm, denn unzählige produzierende Betriebe haben noch großen Nachholbedarf, was Industrie 4.0 angeht. Um die Effizienz zu steigern und langfristig mit der Konkurrenz mithalten zu können, werden sich Investitionen in Vernetzung und Automatisierung zukünftig in kaum einer Branche vermeiden lassen. Neue Trends in der Branche sind „Lean Industrie 4.0“, der Trend zur Verschmelzung von Industrie 4.0 mit Lean Management, um den Ressourceneinsatz in Industriebetrieben dank Digitaltechnik weiter zu optimieren. Alles in allem dürfte der Trend Industrie 4.0 und Robotik auch in den kommenden 5 – 10 Jahren ein bestimmendes Thema in der Wirtschaft bleiben. Mit Aktien aus diesem Bereich sind Sie bestens aufgestellt, um vom Wachstum der Industrie 4.0 Branche zu profitieren.

