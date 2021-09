Megatrend: Urbanisierung – Rendite mit Smart Cities, Infrastruktur & Energieversorgung

Weltweit strömen immer mehr Menschen in Städte und Ballungsräume. Dieser Megatrend der Urbanisierung stellt eine Herausforderung für die Infrastruktur dar – für den Verkehr, die Energieversorgung, ja die grundsätzliche Gestaltung von Städten. Das Schlagwort von der „Smart City“ macht die Runde. In der neuen Folge unserer Reihe über Megatrends geht Autor Matthias Schatz der Frage nach, welche Chancen die Urbanisierung Anlegern bieten kann. Zu Wort kommen Tristan Horx vom Frankfurter Zukunftsinstitut, der Gründer des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung Eike Wenzel, Carsten Beck vom Copenhagen Institute for Futures Studies, Wilhelm Bauer vom Fraunhofer Institut IAO in Stuttgart, Ulrich Petschow vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin, Verena Heming vom weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock, Walter Liebe von der Genfer Bank Pictet und Laurent Burdin, Gründer und Leiter des Innovationslab Space and Lemon.

Sie möchten an der Börse handeln? Nutzen Sie für Ihre Börsengeschäfte ein Depot über den Online-Broker LYNX. Alles aus einer Hand: Aktien kaufen, Optionen handeln, Futures traden oder in ETFs investieren. Informieren Sie sich hier über den Online-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen