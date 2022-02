Basler: Könnte man hier nicht langsam wieder einsteigen?

Die Basler-Aktie hatte eine beeindruckende hingelegt: Gegenüber dem Corona Crash-Tief hatte sich der bis zum Herbst glatt verfünffacht. Doch mittlerweile hat Basler in der Spitze 37 Prozent vom verloren. Könnte man da nicht schon wieder zugreifen?

Die Basler AG ist Hersteller von digitalen Spezialkameras, die in der Industrie für die Kontrolle und Steuerung von Fertigungs- oder Prüfprozessen eingesetzt werden. Das ist ein ebenso lukrativer wie wachstumsträchtiger Markt. Basler hatte zwar 2018 und 2019 mit Margendruck zu kämpfen, aber das dynamische Wachstum ist mittlerweile zurück. 2020 gelang, trotz Lockdown-Phase, ein Anstieg des Unternehmensgewinns um 17 Prozent. Und für 2021 avisiert Basler selbst beim Vorsteuergewinn (EBT) einen Anstieg zwischen 33 und 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Darüber hinaus gehen nahezu alle Analysten davon aus, dass sich dieses wieder dynamische Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Ein Gewinnplus von 30 Prozent in diesem und von 15-20 Prozent im Jahr 2022 ist derzeit Konsens. Dies in Kombination mit der kräftigen Korrektur seit November, die vor allem im Januar deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, klingt in der Tat nach einer Einstiegsgelegenheit. Aber zwei Aspekte sollte man da bedenken:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Basler Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Auf Basis der 2021er-Gewinnerwartung hätte die Basler-Aktie ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 70. Das ist, wenn es bei den vorstehenden, geschätzten Gewinnzuwächsen für 2022 und 2023 bleiben sollte, zu teuer. Eine untypisch hohe Bewertung stört zwar die wenigsten Anleger, solange sich die entsprechende in einem dynamischen Aufwärtstrend bewegt. Aber Basler bewegt sich in einem Abwärtstrend, hat gerade im Januar ein großes Topp vollendet – und das ist der zweite Aspekt, den man im Hinterkopf haben muss.

Dass der Kurs kräftig zurückgekommen ist, hat zwar aus einer drastisch überzogenen Bewertung eine gemacht, die „nur“ relativ hoch ist. Aber das bedeutet dennoch, dass der Aktienkurs noch Luft nach unten hätte, bis man die Bewertung als für einen Einstieg auf mittel- oder langfristiger Zeitebene günstig ansehen dürfte. Wenn, sollte die Basler-Aktie daher klare charttechnische Kaufsignale generieren, die dann imstande wären, das Thema der Bewertung in den Hintergrund zu dängen.

Dazu müsste der Kurs aber mindestens über 139 Euro schließen und dadurch die 20-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie sowie die Nackenlinien-Zone des vollendeten, großen Topps zurückerobern. Zwar deutet der nahe der überverkauften Zone rangierende, im mit eingeblendete RSI-Indikator an, dass Potenzial nach oben vorhanden wäre. Aber ob das reicht, um nicht nur von unten an diese breite, zwischen 127 und 139 Euro gelegene Widerstandszone heran-, sondern auch über sie hinaus zu laufen, ist noch nicht absehbar, daher: Basler auf die zu legen, wäre eine gute Idee … jetzt umgehend und auf Verdacht zuzugreifen, eher nicht!

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.