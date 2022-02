Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das US-amerikanische Unternehmen ist im Bereich Software tätig und erbringt seine Dienstleistungen für Arztpraxen, Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister. Der Konzern konnte zuletzt Anfang November mit äußerst soliden Quartalsergebnissen überzeugen. Seit diesem Zeitpunkt ist die Allscript Healthcare-Akte kaum noch zu halten. Die nächsten Daten folgen diese Woche, schon am Donnerstag liefert der Konzern die Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Diese werden in Folge wohl darüber entscheiden, ob die Rallye, welche schon seit Monaten anhält, weitergehen wird. Selbst die Korrektur an der geht an diesem Papier scheinbar spurlos vorüber. Dies ist ein absoluter Outperformer.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Allscripts Healthcare Solutions Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: In den letzten vier Quartalen konnte das Unternehmen jeweils die Analystenerwartungen schlagen. Gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, dass bislang gute Quartalsergebnisse an der Börse in diesem Jahr kaum honoriert wurden. Somit bleibt eher abzuwarten, wie die Marktteilnehmer auf die Zahlen reagieren werden. Stark wäre der Halt der 20-Tage-Linie, welche bereits im Dezember des vorigen Jahres die Kurse immer wieder nach oben trieb. Aktuell sind die Kurse an diesem angekommen. Die Bullen haben das Zepter in der Hand und könnten von hier aus den nächsten Impuls nach oben starten.

Aussicht: BULLISCH

