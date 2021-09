SUSE: Was wäre von diesem TecDAX-Aufsteiger zu halten?:

Die SUSE S.A. ist ein Anbieter von Linux-basierten IT-Lösungen. Obwohl das Unternehmen erst im Mai an die Börse ging, wurde es vor einer Woche bereits in den TecDAX aufgenommen. Grund genug, sich SUSE einmal anzusehen.

SUSE ist, was die Eigentumsverhältnisse angeht, sozusagen „weit gereist“. 2003 wurde das Unternehmen vom US-Unternehmen Novell übernommen, das wiederum 2011 von Attachmate übernommen wurde. Attachmate wurde dann 2014 von Micro Focus international übernommen und die verkauften SUSE dann 2018 an die schwedische EQT Partners, die auch nach dem im Mai vollzogenen Börsengang Hauptaktionär ist.

Was die Umsatzentwicklung angeht, ist die zugängliche Historie noch nicht allzu lang, sie reicht bis zum Geschäftsjahr 2018/2019 zurück (das Geschäftsjahr endet bei SUSE jeweils am 31.10.). Damals erzielte SUSE einen Umsatz von 219 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2019/2020 waren es dann schon 398 Millionen, für das in gut einem Monat endende Geschäftsjahr 2020/2021 peilt das Unternehmen eine erneute, deutliche Steigerung in die Region zwischen 470 und 490 Millionen Euro an. Auf EBITDA-Basis sieht man eine Gewinnmarge von etwa 35 Prozent, das Ganze macht also einen interessanten Eindruck.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur SUSE Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Bei Börsen-Neulingen ist indes immer schwer abzuschätzen, wie sich die Perspektive mittelfristig darstellt. SUSE sieht sich hinsichtlich der eigenen Prognosen für 202072021 im Plan, aber wie das am 1.11. startende, neue Geschäftsjahr laufen könnte, dazu werden wir erst in den kommenden Monaten Tendenzen sehen. Auch die Analysten sind, wie oft bei „Neulingen“, eher vorsichtig. Für die zu 30 Euro ausgegebene sieht man dort im Schnitt derzeit ein Kursziel von 40 Euro … nicht gerade üppig, wenn man sich im ansieht, dass dieses Kursziel, mit dem im Zuge der vergangenen Woche markierten Verlaufshoch 38,87 Euro, schon fast erreicht wurde. Überhaupt ist das Chartbild ein Grund, die Sache erst einmal zu beobachten, statt sofort beherzt zuzugreifen, denn:

Die Aktie hat in ihrer kurzen Historie schon einige, markante Schwankungen gesehen. Direkt nach dem Börsenstart tat sich wenig, es wirkte, als wäre es nötig geworden, den über die Konsortialbanken stabil zu halten. Dann kam es zu einer kurzen Rallye, die aber wurde komplett abverkauft, SUSE rutschte sogar deutlich unter den Ausgabepreis. Seitdem hat sich zwar ein Aufwärtstrend etabliert, aber:

Die diesem zugrundeliegende Trendlinie verläuft aktuell 31 Euro, während die durch den Anstieg der letzten Wochen markttechnisch überkaufte Aktie gerade beim Versuch, das vorherige, im Juni erreichte Hoch zu überwinden, einen potenziell bärischen „Evening Star“ produziert hat. Sollte es zu einem erfolgreichen Test des Aufwärtstrends kommen, könnte diese Aktie eine interessante Depotbeimischung werden, für den Moment wäre ein Einstieg indes alleine aus chart- und markttechnischen Gesichtspunkten riskant.

