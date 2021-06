LPKF: Großauftrag wird gefeiert:

vom Feinsten und immenses Aufwärts-Momentum kennzeichnen den LPKF Laser-Kurs. Was gestern fehlte, waren neue Nachrichten, die hätten unterfüttern können, dass die Aktie des auf Lasertechnik fokussierten Maschinenbauers um auch für diese volatile Aktie ungewöhnliche 9,46 Prozent zulegte. Die Ergebnisse des vierten Quartals könnten hier viel bewegen, zumal es wichtig wäre zu wissen, wie das Unternehmen selbst das angelaufene Jahr 2021 beurteilt. Vor allem, ob die unternehmenseigene Perspektive die optimistischen Gewinnschätzungen der Analysten bestätigen würde. Aber die Bilanz steht, vorbehaltlich der möglichen Vorab-Meldung vorläufiger Zahlen, erst Ende März an. Und die letzten Ergebnisse, die des dritten Quartals 2020, stammen von Ende Oktober und sind damit uralt. Also, was trieb die um, als sie hier gestern derart kräftig zulangten?

Es war vor allem die Charttechnik und wohl auch der Blick in die Kurshistorie. Sie sehen im Chart, dass die Aktie im Dezember die markante Widerstandszone 24,90/26,00 Euro überwand, dann aber oberhalb dieser Zone erst einmal konsolidierte. Was indes deutlich machte, dass der einstige Widerstandsbereich jetzt als Unterstützungszone „funktioniert“. Diese Konsolidierung manifestierte sich als Dreiecksformation. Nachhaltig aus diesem Dreieck nach oben auszubrechen hieße, zugleich die Zwischenhochs vom Dezember und Januar zu überwinden. Das, dürften sich einige Bullen ausgerechnet haben, wird Short investierte Trader zwingen, ihre Leerverkäufe einzudecken, was den Anstieg intensivieren würde. Und würde das gelingen, wäre die letzte charttechnische Hürde vor dem allerletzten Widerstand beseitigt: Dem bisherigen Rekordhoch bei 37 Euro.

Expertenmeinung: Dass dieses Rekordhoch fast 21 Jahre zurückliegt, im Mai 2000 erreicht wurde, muss nicht heißen, dass es irrelevant wäre, wenn nur genug Trader diese alte Bestmarke erkennen und sie zum Kursziel deklarieren. Und je länger die Bilanz nebst 2021er-Perspektive ausbleibt, desto besser für die Bullen, denn:

Bislang hat man nur die Analystenprognosen, die avisieren, dass LPKF Laser nach einem schwächeren Jahr 2020 im neuen Jahr deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Momentan rechnen die Experten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,69 Euro pro Aktie, mehr als im gut gelaufenen Jahr 2019 und 130 Prozent über dem Gewinn 2020. Und 2022 soll der Gewinn noch einmal über 60 Prozent steigen. Würde man auf Basis der 2021er-Analystenprognose und des aktuellen Kurses ein Kurs/Gewinn-Verhältnis errechnen, käme man auf ein KGV knapp unter 50 … bei einer derartigen Wachstumsperspektive nicht zu teuer. Anders wäre es, würde das Unternehmen mit seiner eigenen Prognose Wasser in diesen Wein gießen … aber diese Zahlen stehen eben vom Terminplan her noch nicht an, daher ist der Zeitpunkt für diese bullische Attacke geschickt gewählt.

Denkbar ist es, dass der Run an die alte Höchstmarke von 37 Euro gelingt, aber bei derart volatilen Aktien kann es nicht schaden, auch für den Fall gerüstet zu sein, dass den Bullen die Puste ausgeht. Ein Stoppkurs um 29 Euro, der somit greifen würde, wenn die Aktie wieder in dieses gerade überwundene Dreieck zurückfällt, wäre da ein angemessener „Fallschirm“.