Adler Group: Zweistellige Kursgewinne möglich?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das luxemburgische Immobilienunternehmen ist zuletzt unter Beschuss von Leerverkäufern geraten. Der der Adler Group-Aktie hat sich daraufhin innerhalb weniger Wochen mehr als halbiert. Gleichzeitig stehen Vorwürfe hinsichtlich der im Raum. Gerade bei solchen Nachrichten sind Anleger mittlerweile überaus vorsichtig, zumal solche Szenarien stark an die Wirecard Geschichte erinnern. Kein Aktionär will solch einen Absturz erleben und so warfen zahleiche Anleger ihre Wertpapiere regelrecht aus dem Fenster. Doch panikartige Abverkäufe bergen auch gute Chancen und so präsentiert sich die derzeit extrem überverkauft.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Adler Group Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Wir wollen hier keinesfalls die aktuelle Nachrichtenlage oder die fundamentale Lage des Unternehmens bewerten, wir betrachten uns nur die technische Situation im . Ein Blick auf diese macht Hoffnung, dass es diese Woche zumindest zu einer stärkeren Gegenreaktion nach oben kommen dürfte. Die am Mittwoch gebildete große rote Kerze scheint das vorläufige Grande Finale des Abverkaufs zu signalisieren.

Nun könnte eine Gegenbewegung in Richtung der gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 erfolgen. Somit könnten kurzfristig zweistellige Kursgewinne winken. Die Betonung liegt hierbei auf kurzfristig. Wie es mittelfristig weitergeht, wird wohl eher das Unternehmen selbst entscheiden.

Aussicht: NEUTRAL

