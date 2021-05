Gold: Kommt jetzt der Run ans bisherige Rekordhoch?:

Gold hat über wichtigen charttechnischen Unterstützungen ein Doppeltief ausgebildet. Das wäre die ideale Basis für einen weitreichenden Aufwärtsimpuls. Aber noch ist die Formation nicht vollendet. Wo liegt die entscheidende Hürde?

Aktienmarkt-Bullen sehen den bereits acht Monate andauernden Abstieg des Goldpreises von seinem Anfang August 2020 bei 2.075 US-Dollar markierten Rekordhoch als völlig normal an. Die Aktienmärkte steigen schließlich, die Stimmung ist bullisch, die Hoffnung groß. Warum sollte da der „sichere Hafen“ Gold gesucht sein? Schließlich fallen die Kurse am Anleihemarkt auch. Dort fließt Geld ab und zum Teil in den Aktienmarkt, warum also nicht auch bei Gold.

Gold-Bullen entgegnen, dass die Lage ja bei weitem nicht so rosig ist, wie das die Optimisten gerne hätten. Wer zu wenig für die Wirtschaft tut wie in Europa bekommt zu wenig Wachstum. Und wer zu viel Geld in die Hand nimmt wie in den USA, bekommt Inflation. Beides wären Szenarien, die Gold favorisieren würden. Dass man diese Karte an der Börse bislang nicht spielt, ist für die Gold Bugs kein Argument. Ihre Zeit, davon sind sie überzeugt, wird kommen. Wer hat Recht?

Expertenmeinung: Im Prinzip beide Seiten. Vorerst hat Gold schlechte Karten, weil die Haken, die die aktuelle Entwicklung mit sich bringt, eben nicht wahrgenommen werden. Und ob das Wachstum in der Eurozone zurückbleibt, ob sich die USA eine nicht zu bändigende Inflation einhandeln, das muss sich ja erst noch herausstellen. Käme es so, hätte Gold sicherlich viel Luft nach oben. Aber bis aus Vermutungen Fakten werden, werden noch Monate vergehen.

Aber eine Rallye muss nicht immer auf typischen Argumenten beruhen, die diesen „sicheren Hafen“ befeuern würden. Schließlich agiert man am Goldmarkt seit vielen Jahren zunehmend auf der Trading-Ebene, die vor allem chart- und markttechnischen Signalen gehorcht. Und da würde das fast vollendete Doppeltief, das sich oberhalb der Unterstützungszone 1.660/1.670 US-Dollar ausgebildet hat, völlig ausreichen, um die Trader zum Long-Einstieg zu bewegen … sobald es vollendet wäre. Sollte das gelingen, wäre nach oben wohl einiges drin, immerhin liegt die Nackenlinie dieser Formation nicht zufällig im Bereich einer Zone, die auch zuvor schon charttechnisch relevant war: in der Zone 1.747 zu 1.766 US-Dollar.

Die zurückzuerobern, wäre an sich schon bullisch. Dadurch, dass damit zugleich eine Aufwärts-Trendwendeformation vollendet würde, wäre das erst recht der Fall. Dann hätte das Edelmetall aus charttechnischer Sicht erst einmal Spielraum an die aktuell bei 1.858 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie, darüber würde dann bei aktuell 1.885 US-Dollar die mittelfristige Abwärtstrendlinie warten.

Ob die bezwungen würde, wird sich wohl wirklich anhand der dann vorherrschenden Stimmungslage am Gesamtmarkt orientieren. Aber das Sprungbrett, um dorthin zu gelangen, dieses kurz vor der Vollendung stehende Doppeltief, könnte bereits in Kürze aktiviert werden.