Netflix kann kaum noch Neukunden gewinnen. In Nord- und Südamerika erwartet man kein Wachstum mehr. Kündigen nach Corona vielleicht sogar viele Kunden ihr Abo?

Das begeistert

Eine geradezu unendliche Auswahl an Filmen und Serien für einen vergleichsweise geringen Preis.

Ein Kinobesuch ist wesentlich teurer als ein monatliches Abo. Das begeistert die Kunden natürlich.

Für die Aktionäre lief es in den letzten Jahren kaum schlechter.

Dass Netflix dank überbordender Schulden zwischenzeitlich mit dem Rücken zur Wand stand und dass die Expansion vor Corona immer mehr an Geschwindigkeit verloren hatte, gehört aber auch zum Gesamtbild.

Passiert das wieder?

Betrachtet man die Zahlen vor Corona nüchtern und mit Abstand ergibt sich streckenweise ein erschreckendes Bild.

Jeder Dollar an Umsatzwachstum wurde mit mehr als einem Dollar an neuen Schulden finanziert.

Und in Wirklichkeit war das Unternehmen auch nie profitabel. Man meldete zwar einen Gewinn, der war und ist aber nur auf einen Buchhaltungstrick zurückzuführen.

Netflix verbucht die Kosten für die Produktion von Serien und Filmen nicht in dem Moment, in dem das Geld ausgegeben wird, sondern über Jahre hinweg.

Nennen Sie mich konservativ, aber wenn ich in einem Jahr 20 Mrd. USD einnehme, aber 23 Mrd. USD ausgebe, dann habe ich keinen Gewinn erzielt.

Genau das war 2019 der Fall.

Gemeldet hat man allerdings ein Ergebnis von 1,87 Mrd. USD.

Den US-Staat dürfte es freuen. So zahlt Netflix wenigstens Steuern für einen Gewinn, den sie nicht erwirtschaftet haben.

Das wurde dann auch immer mehr Anlegern bewusst und genau aus diesem Grund lief die Aktie vor Corona auch fast zwei Jahre seitwärts.

Passiert das jetzt wieder? Der Kurs hat sich seit dem Corona-Crash immerhin verdoppelt. Vielleicht war das ein bisschen zu viel.

Danke Corona

Aber wen interessieren schon die alten Kamellen. Ich wollte Ihnen damit nur verdeutlichen, wie in diesem Unternehmen gewirtschaftet wird.

Das wird später noch eine Rolle spielen.

Netflix hat jedenfalls Glück gehabt, dass die Menschen durch die Pandemie zum zuhause bleiben verdonnert wurden.

Das hat natürlich dazu geführt, dass das Unternehmen 2020 sehr viele Kunden gewinnen konnte.

So manch einer musste oder wollte Langeweile totschlagen. Was wäre dafür besser geeignet, als sich ganze Staffeln von Serien einzuverleiben?

Dadurch ist der Umsatz im Vorjahr sprunghaft von 20,16 auf 24,99 Mrd. USD gestiegen.

Es war das erste Geschäftsjahr, in dem sich die Aufnahme von Schulden im Vergleich zum Wachstum in Grenzen gehalten hat.

Es waren „nur“ 1,05 Mrd. USD an neuen Verpflichtungen.

Rückkehr zur Normalität

Nachdem die Zahl der Nutzer dank Corona sprunghaft angestiegen ist, kommt es jetzt zu dem gegenteiligen Effekt.

Im ersten Quartal 2021 konnten Netflix nur eine Million an neuen Kunden gewinnen. Erwartet wurden 4,4 Mio. nach 10 Mio. im Vorjahr.

Das ist ein Anstieg um weniger als ein halbes Prozent. Also nichts.

In Nord- und Südamerika erwartet der Konzern keinerlei Wachstum mehr. Man scheint sich inzwischen darüber im Klaren zu sein, dass man diese Märkte weitgehend ausgereizt hat.

Es wäre sogar möglich, dass dort die Nutzerzahlen zurückgehen, sobald die Pandemie vorüber ist.

In den letzten Monaten ist der prozentuale Anteil der Nutzer, die ihr Abo kündigen bereits massiv gestiegen.

Kapital

Was mich an den gestern vorgelegten Zahlen am meisten gestört hat, ist allerdings der Umstand, wie man bei Netflix mit Geld umgeht.

Wie Kapital verwendet wird, gehört mit zu den wichtigsten Faktoren für Unternehmenserfolg.

Bei Netflix scheint man nie gelernt zu haben, mit Geld umzugehen.

Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr endlich den break-even. Nach den eigenen des Vorstands sei man nun endlich dazu in der Lage, das Tagesgeschäft auch wirklich aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren.

(„we believe we are very close to being sustainably FCF positive and that we no longer have a need to raise external financing to fund our day-to-day operations“)

Kopfschütteln

Man nimmt also gerade so viel ein, wie man ausgibt und beschließt umgehend 5 Mrd. USD an Buybacks.

Man fragt sich woher das Geld kommen soll?

Mich macht so etwas fassungslos. Netlix verdient keinen müden Cent, beschließt aber Aktienrückkäufe, die einem Fünftel des Jahresumsatzes entsprechen.

Das ist erstens teuer und zweitens sinnlos. Die Buybacks entsprechen nur 2% des Börsenwerts. Den Kurs bewegt das nicht im Geringsten.

Stattdessen sollte man besser Schulden tilgen, das wäre sehr viel sinnvoller. Daran hat das Unternehmen nach eigenem Bekunden aber kein Interesse.

Es ist absolut bemerkenswert.

Chart vom 21.04.2021 Kurs: 505 Kürzel: NFLX – Tageskerzen

In den letzten Monaten ist Netflix mehrfach auf der Oberseite gescheitert und konnte den Widerstand bei 565 USD nicht nachhaltig überwinden.

Vorbörslich notiert die Aktie nach Zahlen 8% im Minus bei 505 USD. Dieses Niveau müssen die Bullen unbedingt halten, sonst steht das Chartbild auf der Kippe.

Fällt die Aktie jetzt unter 500 USD, kommt es zu einem prozyklischen Verkaufssignal mit Kursziel 475 USD.

Darunter trübt sich das Chartbild nachhaltig ein.