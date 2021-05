HelloFresh: Genau so soll das sein:

Das Ergebnis des ersten Quartals und eine angehobene Prognose wurden am Freitag mit einem Kurssprung honoriert, doch die HelloFresh-Aktie blieb am alten Rekordhoch hängen. Aber da könnte noch ein zweiter Anlauf folgen.

Was kann man als Aktionär mehr wollen als solche Ergebnisse. Das, was HelloFresh zum ersten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen zu melden hatte, war ohne Wenn und Aber stark. Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Mahlzeiten-Services um 114 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag mit 1,435 Milliarden Euro weit über der durchschnittlichen Analystenprognose von 1,174 Milliarden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) wird in einer Spanne zwischen 155 und 165 Millionen Euro erwartet, klar mehr als die von den Experten im Schnitt vorher gesehenen 128,5 Millionen und weit über den 63,1 Millionen des ersten Quartals 2020.

Das starke Abschneiden in den ersten drei Monaten des Jahres veranlasste HelloFresh zur Anhebung der Gesamtjahresprognose. Statt den bislang prognostizierten 20 bis 25 Prozent soll der Umsatz jetzt zwischen 35 und 45 Prozent zulegen. Und was angeht, hob HelloFresh das untere Ende der Prognosespanne an, hier sieht man jetzt eine Marge zwischen 10 und 12 Prozent nach zuvor 9 bis 12 Prozent. Warum fiel die Reaktion auf eine solche Meldung eher mager aus?

Expertenmeinung: An den Analysten lag es nicht. Drei Analysten reagierten auf die am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen bereits am Freitagmorgen, die neuen Kursziele dieser drei Experten lauteten auf 95, 105 und sogar 115 Euro. Bis dahin lag das durchschnittliche Kursziel bei 79 Euro, mit diesen drei Anhebungen schraubt es sich knapp über 95 Euro.

Rechnet man mit den Mittelwerten der neuen Unternehmens-Prognose, käme man auf einen EBITDA-Gewinnanstieg von etwa 24 Prozent. Bislang hatten die meisten Experten damit gerechnet, dass der starke Gewinn des Vorjahres durch die Reduzierung der Corona-Einschränkungen im Jahr 2021 zurückgehen werde, wenngleich nicht deutlich. So aber sieht die Perspektive schon anders aus … und würden die jetzt avisierten Ziele erreicht, läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie für das laufende Jahr knapp unter 30. Das ist geradezu günstig. Warum also brach die Aktie am Freitag nicht nach oben aus? Verlagerten die Anleger ihre Zweifel über die Wachstumschancen einfach auf 2022 und bleiben somit skeptisch?

Manche mögen so gedacht haben und den Anlauf an das im Februar bei 77,90 Euro markierte Rekordhoch genutzt haben, um Gewinne mitzunehmen, nachdem die Aktie in den Wochen zuvor deutlich angezogen hatte. Aber auch die am Freitag absolvierte Abrechnung an der könnte eine wichtige Rolle gespielt haben. Denn am Optionsmarkt konnte man sehen, dass einiges an Call-Optionen mit Basispreisen zwischen 74 und 80 Euro auslief. Wer die als sogenannter „Stillhalter“ verkauft hat, hätte einiges zu verlieren gehabt, wären diese Optionen so unmittelbar vor der am Freitag um 17:30 Uhr erfolgten Abrechnung deutlich ins Geld gekommen. Gut möglich also, dass das dazu führte, dass der Ausbruchsversuch erst einmal ausgebremst wurde. Gut möglich wäre damit aber auch, dass die Bullen jetzt, nachdem die Abrechnung am Terminmarkt über die Bühne ist, einen zweiten Anlauf unternehmen, den „Deckel“ zu sprengen und die Aktie über das bisherige Hoch von 77,90 Euro zu tragen.