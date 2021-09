Wynn Resorts: Das nächste Opfer chinesischer Regulierung?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Natürlich ist es kein schöner Anblick, wenn Aktien innerhalb kürzester Zeit 50 Prozent und mehr an Wert verlieren. Doch solche Abverkäufe zeichnen sich meist schon wesentlich früher ab. So zum Beispiel auch bei der Casino-Kette Wynn Resort, welche bereits Ende Februar einen wichtigen Support bei 120 USD verletzt hat. Hier musste man kein technisch ausgefuchster Profi sein, um zu erkennen, dass eine wichtige Unterstützung verletzt wurde. Danach ging die Wynn Resort Aktie in den freien Fall über. Doch bei all der Panik und der Unsicherheit an den Börsen, muss man auch das Potenzial vieler Aktien nach dem Abverkauf sehen. Natürlich können wir aktuell noch nicht behaupten, dass der Markt einen finalen Boden erreicht haben dürfte. Dennoch sieht man an der Kursbewegung von Wynn Resorts, welche Chancen sich nach einem Crash auftun. So konnte die Aktie innerhalb von nur fünf Handelstagen in der Spitze +100 Prozent an Wert zulegen. Expertenmeinung: Auch wenn der Anstieg noch auf bis zu 100 USD weitergehen könnte, sehen wir hier derzeit keinen wirklich guten Einstieg. Das Risiko, dass die Börsen in Richtung 40 USD abermals getestet werden, ist einfach zu hoch, um die mögliche Chance nach oben zu rechtfertigen. Die technische Gegenerholung dürfte bald wieder von den Bären attackiert werden. Somit sollten Anleger nicht den Fehler begehen, hier noch den Kursen nachzujagen. In den kommenden Wochen werden sich sicher wieder neue Chancen auftun. Aussicht: BÄRISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.