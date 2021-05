Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Anleger des deutschen Sportartikelherstellers hatten es in den letzten Monaten wahrlich nicht leicht. Die Kurse der adidas-Aktie unterlagen einer überaus hohen Volatilität und sobald die Aktie Stärke zeigte und zu neuen Einstiegen einlud, ging es in Folge wieder Richtung Süden. Umgekehrt drehten die Kurse just in dem Moment nach oben, wenn die zur Attacke ausholen wollten. Somit bewegt sich der Titel seit geraumer Zeit eher in einer Bandbreite, als in einem intakten Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. Schwäche lädt zum Kaufen ein und Stärke zum Verkauf. Aktuell befindet sich das in einer neutralen Phase.

Expertenmeinung: Im oberen Bereich hat sich mittlerweile ein klarer Widerstand aufgebaut. Die Pivot-Hochs von November und Dezember bilden hierzu die Basis. Angekommen an dieser Ebene, hat sich eine recht konstruktive Zwischenkonsolidierung ergeben. Die Bullen scheinen nun erneut einen Ausbruchsversuch unternehmen zu wollen. Fakt ist, dass wir bei Schlusskursen oberhalb der Ebene von 300 EUR ein klares Kaufsignal hätten. Dies könnte die neutrale Phase endlich beenden und für den Übergang in einen bullischen Trend sorgen. Aktuell gefällt uns die adidas Aktie wesentlich besser als zuletzt. Dennoch müssen die Bullen zuerst den Ausbruch schaffen, um richtig bullisch zu werden.

Aussicht: NEUTRAL