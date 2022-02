Mercedes-Benz Group: Der Name ist neu, die Toppbildung bleibt

Dass Daimler trotz der durch Materialmangel massiv gesunkenen Auslieferungszahlen mehr verdient als im Vorjahr, hat viele Anleger zum Kauf bewogen. Der Spin Off von Daimler Truck zog ebenfalls Käufer an. Doch jetzt zeigt die Aktie eine Toppbildung: War es das für die Bullen?

Unser Chart zeigt den um die Ausgliederung von Daimler Truck bereinigten Verlauf der Daimler-Aktie. Das heißt, dass der Wert der Daimler Truck-Aktie, von der man als Daimler-Aktionär für zwei Daimler-Aktien jeweils eine bekam, rückwirkend vom Kursverlauf abgezogen wurde, so dass der Abriss, den dieser Spin Off bei der Daimler-Aktie erzeugt hatte, verschwunden ist. Das ist ein normaler Vorgang, der so z.B. auch bei Aktiensplits vorgenommen wird und der sicherstellt, dass man den Kursverlauf charttechnisch korrekt analysieren kann. Und was dabei herauskommt ist eine Toppbildung, zu deren Vollendung nicht mehr viel fehlen würde.

Nachdem es im Vorfeld des am 10. Dezember vollzogenen Spin Off von Daimler Truck misslang, das Jahreshoch, das am 18. November bei (in diesem jetzt adjustierten Chart) 76,92 Euro erreicht wurde, zu überwinden, rutschte der Daimler-Kurs in der Vorweihnachtswoche kurzzeitig in die Supportzone 65/67,50 Euro hinein, die Ende November noch punktgenau verteidigt werden konnte. Und es fällt auf, dass der Versuch, die Aktie aus dieser derzeit auf der Unterseite durch die wichtige 200-Tage-Linie verstärkten Unterstützungszone nach oben heraus zu ziehen, ziemlich blutleer daher kam. Und er wurde noch unterhalb der 20-Tage-Linie abgewiesen, die damit aktuell bei 70,80 Euro den nächstgelegenen Widerstand stellt.

Sollte die Daimler-Aktie diese Unterstützungszone 65/67,50 Euro und dann automatisch auch die 200-Tage-Linie eindeutig und auf Schlusskursbasis brechen, wäre ein schneller, weiterer Abstieg an die nächstliegende Auffangzone, die bei 56,50/56,80 Euro warten würde, nicht überraschend. Aber warum sollte es dazu kommen, was könnte die Akteure bewegen, hier auszusteigen, womöglich sogar ins Bären-Lager überzulaufen?

Expertenmeinung: Dass man bei den Automobiltiteln im Allgemeinen und bei der innerhalb der Autobauer 2021 am stärksten gelaufenen Daimler-Aktie im Besonderen eine Menge an Vorschusslorbeeren verteilt hat, ist zwar richtig. Aber dass Daimler 2021 trotz massiv gestiegener Erzeugerpreise und gesunkenen Absatzzahlen mehr verdient hat, zeigt, dass man imstande ist, solche Belastungen gut zu kompensieren. Dass die starken Gewinne darauf fußten, dass Käufer bereit waren, für ihre Neuwagen auf Rabatte zu verzichten, ggf. sogar mehr zu bezahlen, nur, um nicht lange warten zu müssen, ist zwar richtig. Aber durch das Absatzminus ist ja jetzt ein immenser Nachfrageüberhang entstanden, was hieße:

Daimler wird wohl 2022 nicht mehr so grandiose Gewinnmargen erzielen, dafür aber weitaus mehr Fahrzeuge herstellen und absetzen können, so dass der Gewinn pro Aktie das hohen Niveau durchaus halten, im Idealfall sogar steigen könnte. Das sehen derzeit auch die Analysten so, wobei da dann ein Haken in Sachen Kurspotenzial erkennbar wird:

Momentan gehen die Experten davon aus, dass Daimler den hohen 2021er-Gewinn im neuen Jahr ebenso wie 2023 wird halten können. Halten, aber nicht steigern. Dass sich daraufhin einige sagen, dass die Luft nach oben dünn geworden ist, ist nachvollziehbar. Aber das impliziert auch – vorausgesetzt, die Gewinnperspektive bleibt wirklich konstant – dass der Spielraum des Aktienkurses nach unten eher überschaubar ist. Denn da dürften sich einige sagen: Wenn man im November unter denselben Prämissen einen Kurs von fast 77 Euro als akzeptabel sah, warum sollte der dann nicht wieder erreichbar sein?

Würde die Daimler-Aktie die bei momentan 65,15 Euro verlaufende 200-Tage-Linie erreichen, wären es bis zu diesem November-Hoch schon gute 18 Prozent Kurspotenzial. Ob die genutzt werden, wird davon abhängen, ob die Chance, durch eine Umkehr der Rahmenbedingungen (weniger Rendite, dafür aber mehr Umsatz) den Unternehmensgewinn auf höchsten Niveau zu halten, auch genutzt werden kann … das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten erst erweisen müssen. Aber die Chance dafür ist gut genug, um bei Daimler in Sachen Short-Trades besser vorsichtig zu bleiben.