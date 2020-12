Aixtron: Die Hausse der Davongekommenen:

Aixtron ist ein Maschinen- und Anlagenbauer, der vor allem für die Halbleiterindustrie produziert. Es handelt sich somit um ein Unternehmen in einer sehr konjunktursensiblen Branche, das Zulieferer für Unternehmen einer anderen sehr konjunktursensiblen Branche ist. Solche Aktien werden im Börsenjargon auch „Fahrstuhlaktien“ genannt, weil sie sehr stark auf die Schwankungen des weltweiten Wachstums reagieren und dabei oft sehr weitreichende Kursimpulse in beide Richtungen entstehen. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Weltwirtschaft gerade in eine ungewöhnlich starke Rezession abgetaucht ist, deren schnelles Überwinden zwar allgemein ersehnt wird, aber keineswegs gesichert ist, kann man angesichts der Rallye der Aixtron-Aktie nur staunen. Wenn man liest, dass der VDMA, der Dachverband der Maschinen- und Anlagenbauer, gerade meldete, dass die jüngsten Daten zum Auftragseingang der Branche aus dem Mai ein Minus von 28 Prozent zum Vorjahresmonat ausweisen, erst recht. Der Wochenchart zeigt, dass die Aixtron-Aktie gerade dabei ist, sich dem höchsten Kurs seit Herbst 2018 zu nähern. Am Mittwoch notierte sie damit höher als der höchste Kurs des Jahres 2019, als man hinsichtlich der weltweiten Wachstumsperspektiven noch sehr optimistisch war. Wie geht das zusammen? Expertenmeinung: Eigentlich gar nicht. Man könnte, wollte man optimistisch sein, die Ende Februar seitens des Unternehmens ausgegebene und immerhin Ende April im Zuge der Bilanz des ersten Quartals bestätigte Prognose für 2020 als Argument nehmen, hier zuzugreifen. Denn Aixtron rechnete da mit einer stabilen bis wachsenden Umsatzentwicklung bei einer gehaltenen Gewinnmarge um die 15 Prozent. Aber kommt es auch so? Der Auftragseingang war 2019 gegenüber 2018 spürbar von 302,5 auf 231,5 Millionen Euro gefallen. 2020 sollen es 260 bis 300 Millionen werden – aber dieses Jahr ist unberechenbar. Und es wird hinsichtlich der Beurteilung der Perspektiven weniger darum gehen, was Aixtron bis zum 30. Juni an bestehenden Aufträgen abgearbeitet hat, sondern darum, was im zweiten Quartal an neuen Aufträgen hereingekommen ist. Das ist in einem Umfeld wie diesem schlicht eine „Wundertüte“ und kann, nachdem die Aktie so deutlich vorgelaufen ist, Enttäuschungen bergen. Auf diesen Auftragseingang sollte man insbesondere schauen, wenn die Bilanz, geplant ist ihre Veröffentlichung am 23. Juli, auf den Tisch kommt. Zumal der Kurs nicht nur bereits am oberen Ende der Kurszielzone der Analysten rangiert, deren Ziele derzeit zwischen 8,00 und 12,50 Euro liegen, sondern auch am oberen Ende einer seit knapp zwei Jahren geltenden Handelsspanne. Sollte es gelingen, diese Range nach oben zu verlassen, wäre deren obere Begrenzungszone zwischen 11,60 und 12,10 Euro eine ideale Basis, um Long-Positionen nach unten abzusichern. Denn in einem Umfeld, in dem ein Kurs einer keineswegs sicheren, positiven Entwicklung so sehr vorausläuft, wäre es allemal denkbar, dass nach der „Bärenfalle“ im März, als diese Spanne kurz nach unten verlassen würde, jetzt eine „Bullenfalle“ ansteht, weil die anstehenden Bilanzdaten eventuell eben doch nicht halten, was sich die bullischen Trader derzeit von ihnen versprechen. Diese Rallye ist somit relativ risikobehaftet – eine konsequente Absicherung nach unten ist hier zwingend! Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.