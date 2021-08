Der im MDAX notierte Chemikalienhändler Brenntag ist eine der leisen Töne. Sie ist nun einmal weniger spektakulär als Aktien wie HelloFresh oder VARTA, das ist schon der Branche geschuldet. Aber in einem ist die Brenntag-Aktie sehr wohl spannend: in Sachen .

Sie sehen es im : Die Brenntag-Aktie steigt wie ein Strich. Sie ist im Vergleich zum MDAX, gerechnet vom letzten 2020, momentan doppelt so stark gelaufen. Was beileibe nicht auf viele Aktien im MDAX zutrifft, sie steht damit auf Platz 11 in der Performance-Hitliste der 60 MDAX-Titel. Und bemerkenswert ist: In diesem Fall trifft dieses geflügelte Wort, „wie ein Strich“ zu steigen, in der Tat zu: Der Kurs läuft außerordentlich konstant und stetig höher. Die Frage ist jetzt: Ist da nicht zwangsläufig irgendwann mal Schluss? Sollte man also diesen schönen Gewinn auch mal mitnehmen …. oder womöglich im Gegenteil noch einsteigen?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Brenntag Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Ein Vorteil solcher „stillen Stars“ ist, dass sie keine kurzfristigen, hochspekulativen anlocken und daher deutlich weniger unwägbar sind als Aktien wie, um bei den o.a. Beispielen zu bleiben, HelloFresh oder VARTA. Nur bedeutet das nicht, dass der Kurs immer weiter so zulegen würde. Denn „billig“ ist die Brenntag-Aktie jetzt, relativ zur Bewertung der letzten sechs, sieben Jahre, nicht mehr. Derzeit rechnen die Analysten damit, dass der Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr in der Region zwischen zehn und zwölf Prozent zulegen wird. Daraus errechnet sich ein Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 26. Und das ist im langjährigen Vergleich eher hoch.

Diese Bewertung wäre zwar in Relation zum Gewinnwachstum noch in Ordnung. Aber man muss sehen, dass eine Korrektur, welche die Aktie auf ein KGV um 20 zurückführt, was dem langjährigen Mittel in etwa entsprechen würde, bei gleichbleibendem Gewinn eine Korrektur von gut 20 Prozent bedeuten würde. Die nicht kommen muss, aber jederzeit kommen kann. Zugleich bedeutet dieser bereits relativ stattliche Bewertungslevel, dass die Luft nach oben zumindest ein wenig dünner wird. Wie geht man damit um?

Eigentlich so, wie man es immer halten sollte: Stark gelaufenen Kursen noch hinterherzulaufen, ist risikobehaftet. Da böte es sich für einen Einstieg an, eine Korrektur abzuwarten. Und erst, wenn aus einer solchen Korrektur mehr würde, indem entscheidende charttechnische Unterstützungen fallen, sollte, wer bereits an Bord ist, erwägen, auszusteigen.

Manchmal sind solche Ankerpunkte schwer zu identifizieren, aber im Fall der Brenntag-Aktie nicht. Es ist genau der „Strich“, an dem der Kurs seit Frühjahr 2020 entlang läuft, auf den man achten müsste: die im März 2020 etablierte Aufwärtstrendlinie. Korrigiert die Aktie an diese aktuell bei 81,50 Euro verlaufende Linie und federt von dort aus wieder nach oben, hätte man eine gute Einstiegbasis mit einem dann eng, knapp unter diese Linie, platzierbaren Stoppkurs-Level. Bricht diese Linie hingegen, kann die Aktie leicht bis zur nächsten, potenziellen Auffanglinie, der bei 73 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie, durchgereicht werden. D.h. ein Bruch des Trends wäre hier das Signal zum Ausstieg, bis sich dieser „stille Star“ wieder fängt und seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.