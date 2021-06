JP Morgan macht es vor. So sollte das aussehen:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Es sind die US-Banken, welche diese Woche wie üblich die Berichtssaison in den USA eröffnen werden. Bereits am kommenden Mittwoch wird JPMorgan Chase ebenfalls seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Analysten gehen derzeit von einem Gewinn in der Höhe von 3.01 USD je Aktie aus. Die Flüsterschätzungen liegen aufgrund der zuletzt doch recht gut gelaufenen Kurse deutlich höher. So braucht es einen Gewinn von 3.27 USD je Aktie, um die Anleger zufriedenzustellen. Der Umsatz soll bei sagenhaften 30.12 Milliarden USD liegen. Auch der Branchenkollege Goldman Sachs wird sich am Mittwoch mit frischen Zahlen dazugesellen, während die Bank of America erst am Donnerstag mit ins Rennen einsteigen wird.

Expertenmeinung: Aus technischer Sicht bildeten sich zum Ende der vorigen Woche erneut Kaufsignale. Das Wertpapier brach aus einer mehrwöchigen Konsolidierung nach oben aus und die Anleger blicken frohen Mutes auf das bevorstehende Ereignis. Kurzfristig kann es aber schwierig werden, denn bereits bei den Ergebnissen zum letzten Quartal, musste die Aktie verrübergehend Verluste einstecken. Mitte Januar kam es nach einer beeindruckenden Rallye zu einer recht klaren Zwischenkorrektur. Nachdem die Kurse auch in den letzten Monaten gut gelaufen sind, könnte sich ein ähnliches Szenario wiederholen. Zwar sehen wir aktuell ein klares Kaufsignal, doch sollten Anleger auch damit rechnen, dass es kurzfristig nun zu einigen Gewinnmitnahmen kommen könnte.

Aussicht: BULLISCH