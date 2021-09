Wheaton Precious Metals: Ist die Silberaktie noch günstiger zu haben?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Absturz von Gold und Silber hat zuletzt die des kanadischen Edelmetallhandels-Unternehmens deutlich belastet. Die Korrelation der Wheaton Precious Metals-Aktie mit dem Silberpreis ist kaum zu übersehen. So zeigt der Kursverlauf schon seit Monaten in Richtung Süden, konnte sich aber zumindest im Bereich von 42 USD über den Zeitraum Juli bis August stabilisieren. Nun aber wurde dieser Boden nach unten gebrochen. Ein technisch klares Verkaufssignal, wie wir es bereits am Montag in unserem LYNX Live Trading Webinar erörtert haben. Ein Rücklauf bis hin zur gebrochenen Unterstützungslinie, welche nun zum Widerstand wurde, war sehr wahrscheinlich. Dieser erfolgte am Dienstag nach Regieplan, doch es kam, wie es kommen musste: Die Kurse prallten ab und drehten sofort wieder nach unten. Der nun neu gebildete bärische Abwärtstrend scheint gerader erst an Fahrt aufgenommen zu haben.

Expertenmeinung: Bis hin zur Marke von 36.71 USD finden sich im aktuell keine nennenswerten Unterstützungen. Somit ist es möglich, dass der Kursverlauf in den kommenden Wochen durchaus noch eine Etage tiefer gehen dürfte. Sollte sich der Silberpreis in der Folge wieder erholen, könnte es auch hier wieder zu positiven Impulsen kommen, doch aktuell sehen wir noch kein Licht am Ende des Tunnels. Kurzfristig müssten die Bullen schon für Schlusskurse über der Marke von 42 USD sorgen, um wieder positives Momentum zu erzeugen. Vorerst ist aber die bärische Variante wohl eher wahrscheinlich, weshalb wir unsere Aussichten senken.

Aussicht: BÄRISCH

