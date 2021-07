K+S im Höhenflug. Was sollte man jetzt tun?:

Ende Juli/Anfang August hatte die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers K+S die im März etablierte Aufwärtstrendlinie getestet, gehalten und damit als tragfähig bestätigt. Daraufhin zog der Kurs kräftig an … und fiel am gestrigen Donnerstag als Quittung der am Morgen vorgelegten Bilanz des zweiten Quartals deutlich um 9,3 Prozent zurück. Das eliminierte zwar nicht den gesamten Anstieg der Tage zuvor. Aber das Chartbild wirkt schon, als müssten die Bullen ihre Sisyphos-Arbeit jetzt noch einmal von vorne beginnen und hoffen, dass der Stein ihnen nicht im nächsten Anlauf schon wieder den Berg hinabrollt.

Die Chance, dass der vorherige Anstieg nicht sang- und klanglos in sich zusammenfällt, wäre aber durchaus da, denn so schlecht waren die Ergebnisse und die begleitenden Aussagen gar nicht. Zwar blieb bei den reinen Zahlen eine positive Überraschung aus, der leicht niedrigere Umsatz und das deutlich unter Vorjahr liegende EBITDA bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Aber die Perspektive, dass K+S das Salzgeschäft in Nordamerika veräußern will, um den Schuldenstand schneller zu reduzieren, der durch das neue Kaliwerk in Bethune, Kanada, deutlich gestiegen war, klingt nach einer tauglichen Lösung. Man will sich so mehr auf das lukrativere Düngemittelgeschäft konzentrieren, was zugleich eine Verschlankung der Veraltung mit den entsprechenden Kosteneinsparungen nach sich zieht.

Expertenmeinung: Dass die Bäume deswegen nicht sofort in den Himmel wachsen, ist natürlich richtig. Aber der Kali-/Düngemittelsektor hat starke Perspektiven. Und eine schlanker aufgestellte K+S wäre eher imstande, starken Konkurrenten wie der russischen Uralkali zu begegnen. Darüber hinaus ließe sich positiv sehen, dass das Unternehmen seine bisherige Jahresprognose aufrechterhielt, nach der ein bereinigter Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) um 520 Millionen Euro erreicht werden soll, was ein spürbarer, aber nicht dramatischer Rückgang gegenüber den 2019 erreichten 640 Millionen Euro wäre.

Abschreiben sollte man die Perspektive der Aktie nach oben also noch nicht. Was sich indes ändern würde, sollte der Kurs unterhalb der Supportzone 5,489/5,50 Euro schließen. Dort lagen die letzten drei kurzfristigen Zwischentiefs seit Ende Juni, knapp darüber verläuft die flache, im März etablierte Aufwärtstrendlinie. Würde diese Zone fallen, wäre ein Anlauf in die Widerstandszone 7,50/8,00 Euro, der lief, bevor die Bilanz das Bestreben der Bullen vorerst aushebelte, vom Tisch.