Pinduoduo explodiert und liefert klare Kaufsignale:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das chinesische E-Commerce-Unternehmen zählt schon seit langem zu den großen Gewinnern an der Wall Street. Seit dem Corona-Tief im März konnte das Papier bereits mehr als 200 Prozent an Wert zulegen und bot Anlegern in den letzten Handelstagen einige gute Chancen für Einstiege. So konnte Anfang November der psychologisch wichtige Widerstand bei 100 USD durchbrochen werden.

Die Folge war ein rascher Anstieg in Richtung neuer Allzeithochs. Kurz danach sorgten Gewinnmitnahmen für einen Pullback, welcher abermals an der bereits analysierten Widerstandsmarke, welche nun zu einer Unterstützung wurde, gestoppt werden konnte. Im gestrigen Handel nutzten Anleger erneut die Chance auf einen Einstieg. Die Folge war ein zweistelliges Plus. Dieser Titel will zurzeit hoch hinaus und die Rallye scheint noch nicht vorüber zu sein.

Expertenmeinung: Die chinesische Shopping-Plattform erfreut sich in Asien größer Beliebtheit, was sich auch auf die Fundamentaldaten niederschlägt. In diesem Jahr soll der Gewinn des Unternehmens um über 50 Prozent steigen. Für das kommende Jahr sehen Analysten sogar ein Wachstum von über 160 Prozent. Dementsprechend positiv entwickelt sich auch der Aktienkurs.

Für Bullen sollte dieser Titel also nicht auf der Beobachtungsliste fehlen, zumal die technischen Signale bislang überaus zuverlässig funktionieren. Das nächste Setup und der nächste Trade werden wohl nicht lange auf sich warten lassen.