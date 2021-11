Siemens Healthineers: Achtung, morgen kommt es zum Schwur!

Seit Mitte August ein Rekordhoch erreicht wurde, konsolidiert die Siemens Healthineers-Aktie auf hohem Niveau. Aber seit einigen Wochen gewinnen die Bullen zusehends an Stärke. Und wenn die morgen anstehende Quartalsbilanz passt, könnte der Deckel gesprengt werden!

Die 2018 vom Siemens-Konzern an die Börse gebrachte Siemens Healthineers hatte im dritten Geschäftsjahresquartal (Geschäftsjahresende ist hier immer der 30.9.) deutlich besser als seitens der Analysten erwartet abgeschnitten. Der Umsatz lag 10, der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) sogar 20 Prozent über der durchschnittlichen Prognose. Im Zuge dieser am 30. Juli vorgelegten Zahlen hob das Medizintechnikunternehmen die Wachstumsprognose des Umsatzes von zuvor 14 bis 17 auf 17 bis 19 Prozent an. Die Reaktion der Anleger:

Die zog an, erreichte am 18. August mit 61,52 Euro ein neues Rekordhoch. Seither aber korrigiert der , wenngleich der übergeordnete, im März 2020 etablierte Aufwärtstrend dadurch nie gefährdet war. Jetzt stehen die nächsten Bilanzdaten an. Und da diese das Geschäftsjahr 2020/2021 abschließen, darf man auch mit einem umfassenden Ausblick auf das am 1. Oktober begonnene Geschäftsjahr 2021/2022 rechnen. Je nachdem, wie die Marktteilnehmer diese Ergebnisse, vor allem aber den Blick nach vorne, aufnehmen, könnte die Siemens Healthineers-Aktie dadurch den Deckel sprengen, der sie seit Mitte August in ihrem Aufwärtsdrang bremst. Was wird erwartet?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Siemens Healthineers Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Hinsichtlich des Umsatzes sehen die Analysten hier mit 4,9 Milliarden Euro einen Anstieg zum Vorjahresquartal um gut 25 Prozent. Der Gewinn pro Aktie soll mit etwa 0,58 Euro leicht über dem des Sommerquartals (0,56 Euro) hereinkommen. Da die Medizintechnikbranche derzeit beeindruckend boomt, ist eine nennenswerte Enttäuschung zwar möglich, aber die weniger wahrscheinliche Variante. Was indes das neue Geschäftsjahr angeht, wird das zu einer Wundertüte: Man weiß erst, was drin ist, wenn Siemens Healthineers die Perspektiven vorgelegt hat.

Im Vorfeld der Ergebnisse einzusteigen, wäre daher eine reine Wette und somit entsprechend riskant. Die besonnenere Variante wäre abzuwarten, ob die Zahlen gut genug sind, um Käufe auszulösen. Kommt es dazu und gelingt es, die Widerstandszone 60,48 zu 61,52 Euro zu überwinden, wäre der Weg nach oben aus rein charttechnischer Sicht frei.

Zwar wäre die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 35 auf Basis der für das beendete Geschäftsjahr 2020/2021 im Schnitt von den Analysten erwarteten Gewinne nicht gerade niedrig bewertet. Aber ab Donnerstag würde man sich ja auf das neue Geschäftsjahr fokussieren. Gelingt es Siemens Healthineers, eine attraktive Perspektive mit einem fortgesetzten, dynamischen Gewinnanstieg aufzuzeichnen, würde sich auch das Kurs/Gewinn-Verhältnis des ja schon laufenden, neuen Geschäftsjahres verringern. Die Chance, dass die Aktie ihren Deckel sprengt, wäre also da – wenn das Zahlenwerk überzeugt.

Sollte es anders kommen, sollte man vor allem auf zwei Unterstützungen achten. Zum einen auf die aktuell bei 56,50 Euro verlaufende 100-Tage-Linie, an der der Kurs im Oktober zweimal nach oben gedreht hat, zum anderen auf das Oktober-Verlaufstief bei 54,22 Euro. Sollten beide Linien fallen, wäre das Thema neuer Hochs vorerst vom Tisch!

Sie möchten an der Börse handeln? Nutzen Sie für Ihre Börsengeschäfte ein Depot über den Online-Broker LYNX. Alles aus einer Hand: Aktien kaufen, Optionen handeln, Futures traden oder in ETFs investieren. Informieren Sie sich hier über den Online-Broker LYNX.