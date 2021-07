Die 10 besten Artificial Intelligence Aktien 2021

In diesem Artikel stellen wir Ihnen Aktien von Unternehmen vor, die die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) durch zahlreiche technologische Innovationen vorantreiben. Dank der durch die Corona-Pandemie ausgelösten neuen Digitalisierungswelle prosperiert die gesamte Branche und viele KI Aktien erzielen neue Allzeithochs. Doch bevor wir näher auf diese „Aktien der Zukunft“ eingehen, beschäftigen wir uns erst einmal mit dem Begriff Artificial Intelligence (AI) oder Künstliche Intelligenz (KI).

Was bedeutet Artificial Intelligence (AI)?

Künstliche Intelligenz, KI (Englisch: Artificial Intelligence, AI) ist der Sammelbegriff für Technologien, die es Maschinen ermöglichen, zu erfassen, zu begreifen, zu entscheiden, zu handeln und zu lernen, entweder selbstständig oder zur Unterstützung von Menschen.

Künstliche Intelligenz erobert unseren Alltag

In den letzten Jahren ging die Entwicklung der Artificial Intelligence dank immer günstigeren und leistungsfähigeren Prozessoren und der blitzschnellen Auswertung großer Datenmengen (Big Data) schnell voran. (siehe den Artikel Megatrend Künstliche Intelligenz) Mit virtuellen digitalen Assistenten wie z.B. Alexa von Amazon, Siri von Apple oder Cortana von Microsoft hielt AI bereits vor Jahren Einzug in unser Zuhause. Aber auch bei weniger auffälligen Anwendungen wie lernenden Übersetzungs- und Spracherkennungsprogrammen oder Software zur Betrugserkennung ist Künstliche Intelligenz bereits integriert und liefert wertvolle Dienste.

AI verändert unsere komplette Arbeitswelt

Neben dem IT-Sektor wird AI auch in der Medizintechnik, der Pharmabranche, dem Militärbereich, dem Hotelgewerbe, der Landwirtschaft und der Rohstoffexploration zunehmend eingesetzt. Eine besonders wichtige Rolle spielt Künstliche Intelligenz bereits heute bei der Automatisierung von Produktionsprozessen in der Industrie und am Ende wird kaum eine Branche unberührt bleiben, so dass unsere komplette Arbeitswelt vor großen Veränderungen steht.

Aber wie können auch Privatanleger mittel- bis langfristig vom Zukunftstrend der intelligenten Maschinen profitieren? Gibt es geeignete Künstliche Intelligenz Aktien oder Künstliche Intelligenz ETFs?

Mit Artificial Intelligence / Künstliche Intelligenz ETFs vom Megatrend profitieren

Anlegern, die in den Megatrend Artificial Intelligence investieren möchten, stehen eine Reihe von Artificial Intelligence ETFs ( ) zur Verfügung. Darunter befinden sich beispielsweise der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF ( : DE000A2N7NJ6 – Symbol: WTI2 – Währung: EUR), der Lyxor Robotics & AI UCITS ETF (ISIN: ‎ LU1838002480 – Symbol: ROAI – Währung: EUR), der Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence ETF (ISIN: LU1861132840 – Symbol: GOAI – Währung: EUR) sowie der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (ISIN: IE00BGV5VN51– Symbol: XAIX – Währung: EUR).

Neben AI ETFs gibt es gibt es natürlich zahlreiche KI Aktien in die Sie als Anleger im Jahr 2021 investieren können.

Die Top 10 Artificial Intelligence Aktien – Diese Künstliche Intelligenz Aktien können Sie sich in Ihr Depot legen

Die 10 von uns ausgewählten Aktiengesellschaften spielen beim Thema maschinelles Lernen und AI eine führende Rolle und tragen so zur technologischen Gestaltung unserer Zukunft bei. Die KI-Aktien-Liste umfasst dabei sowohl Unternehmen, die ausschließlich auf Künstliche Intelligenz spezialisiert sind, als auch Firmen die stark im Bereich Künstliche Intelligenz engagiert sind. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn Artificial Intelligence-Aktien für 2021, die wir Ihnen im Anschluss kurz vorstellen.

Künstliche Intelligenz Aktien Liste:

Künstliche Intelligenz Aktie ISIN Symbol Währung Apple US0378331005 AAPL USD CrowdStrike US22788C1053 CRWD USD Five9 US3383071012 FIVN USD IBM US4592001014 IBM USD Intuitive Surgical US46120E6023 ISRG USD Nvidia US67066G1040 NVDA USD Splunk US8486371045 SPLK USD The Trade Desk US88339J1051 TTD USD Twilio US4592001014 TWLO USD Zebra Technologies US9892071054 ZBRA USD

Mit diesen Künstliche Intelligenz Aktien können Sie 2021 vom Artificial Intelligence Boom profitieren.

1. Zebra Technologies: Enterprise Asset Intelligence

Zebra Technologies (ISIN: US9892071054 – Symbol: ZBRA – Währung: USD) ist ein weltweit führender Anbieter von sogenannter Enterprise Intelligence. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Sitz in Illinois, USA beschäftigt weltweit bereits rund 8.800 Mitarbeiter. Zebra Technologies entwickelt und vermarktet beispielsweise spezielle Drucker, mobile Computer, Datenerfassungssysteme, Produkte zur Identifizierung von Funkfrequenzen und Echtzeit-Ortungssysteme mit denen sich Arbeitsabläufe und Vorgänge in Unternehmen nachvollziehen, auswerten und verbessern lassen. Dadurch können Produktivität und Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Die Zebra-Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend und legte seit Mitte 2016 bereits mehr als +1.000 % zu.

2. Apple: Starke Marktposition dank KI

Apple (ISIN: US0378331005 – Symbol: AAPL – Währung: USD) hat in den vergangenen Jahren etliche AI-Unternehmen erworben und tritt damit im Bereich Künstliche Intelligenz in die Riege der führenden Unternehmen ein. Der sprachgesteuerte Apple-Dienst Siri wurde mittlerweile von einem einfachen Sprach-Assistenten zu einem vollwertigen digitalen Assistenten weiterentwickelt und das Unternehmen arbeitet darüber hinaus an einem AI-Chip namens „Apple Neural Engine“, der u.a. zur intelligenten Stimm- und Gesichtserkennung eingesetzt werden soll. Die Apple-Aktie befindet sich seit rund achtzehn Jahren im Aufwärtstrend, damals war die Apple weniger als 1 USD wert. Mittlerweile hat die Aktie ein von 146 USD erreicht, die liegt aktuell bei einem Aktienkurs von 145 USD bei immensen 2,4 Billionen. Hier stellen sich Anleger zu Recht die Frage, wie lange sich der unglaubliche Anstieg noch fortsetzen kann. KI ist für Apple eine wesentliche Säule um die starke Marktposition zu verteidigen.

3. Nvidia: Hochleistungsprozessoren

Nvidia (ISIN: US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) war bis vor wenigen Jahren vor allem für seine Grafikkarten (GPUs) bekannt. Darüber hinaus werden die Hochleistungschips des Unternehmens mittlerweile in zahlreichen Rechenzentren eingesetzt, die sich auf maschinelles Lernen konzentrieren. Mehrere Tech-Riesen, darunter Facebook und IBM, haben beispielsweise bereits Nvidias GPUs in ihren „lernenden“ Rechenzentren installiert.

Chips von Nvidia kommen aber auch noch in ganz anderen Bereichen zum Einsatz, wie bei der Technologieplattform Drive PX, die Autoherstellern bei der Entwicklung von autonom gesteuerten Fahrzeugen hilft, welche Hindernisse erkennen und darauf reagieren können. Ebenfalls zum Einsatz kommen die GPUs von Nvidia in der Medizintechnik. Durch den Abgleich großer Datenmengen (Big Data) können u.a. Krebszellen von gesunden Zellen unterschieden werden. Seit dem Jahr 2015 konnte sich die Nvidia Aktie von ca. 20 USD auf mehr als 800 USD sage und schreibe vervierzigfachen. Dabei gab es zwar einige heftige Korrekturen, aber das hinderte die Nvidia Aktie nicht daran immer neue Höchststände zu erreichen.

4. Intuitive Surgical: Robotik im Operationssaal

Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023 – Symbol: ISRG – Währung: USD) ist der weltweite Technologieführer für minimal-invasive roboterassistierte Chirurgie. Das sogenannte da Vinci Surgical System des Unternehmens ermöglicht es Chirurgen minimal invasiv, durch ein paar kleine Einschnitte oder den Bauchnabel mittels einer nahegelegenen ergonomischen Konsole zu operieren. Das System verfügt über ein vergrößertes 3D-Bildverarbeitungssystem und winzige Gelenke, die sich weit stärker biegen und drehen als die menschliche Hand. Als Ergebnis dieser Technologie wird es Chirurgen ermöglicht, mit verbesserter Sicht, Präzision und Kontrolle zu arbeiten. Die Intuitive Surgical Aktie befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend und erzielte zuletzt neue Allzeithochs im Bereich knapp unter 1.000 USD.

5. CrowdStrike: Schutz vor Hackerangriffen und Schadsoftware

Der Cyber Security Anbieter CrowdStrike (ISIN: US22788C1053 – Symbol: CRWD – Währung: USD) nutzt maschinelles Lernen, eine Form der künstlichen Intelligenz, um Malware (Schadsoftware) auf Laptops, Mobiltelefonen und anderen Geräten zu erkennen, die auf Unternehmensnetzwerke zugreifen. Dazu zählt auch sogenannte Ransomware, eine Schadsoftware, die von Hackern eingesetzt wird, um hohe Geldsummen von Unternehmen zu erpressen. Dabei werden wichtige Unternehmensdaten verschlüsselt und erst nach Zahlung eines hohen „Lösegelds“ wieder freigegeben. Beim Umsatz verzeichnet CrowdStrike im Schnitt der letzten drei Jahre dreistellige Wachstumsraten und ist mittlerweile längst in der Gewinnzone angekommen. Die Firma war im Juni 2019 zu einem Aktienkurs von 34 USD an die Börse gegangen. Die Crowdstrike Aktie sprang gleich am ersten Tag um +71 % nach oben und notiert mittlerweile bei ca. 265 USD, was einer Marktkapitalisierung von 60 Mrd. USD entspricht.

6. The Trade Desk: Effiziente Werbung dank KI

Digitale Werbung ist auf Jahre hinaus ein boomender Markt mit zweistelligen Wachstumsraten. The Trade Desk (ISIN: US88339J1051 – Symbol: TTD – Währung: USD) bietet automatisierte Tools, mit denen Firmenkunden digitale Werbeanzeigen kaufen und so ihre optimieren können. Die AI-Anwendungen von Trade Desk identifizieren die besten Websites, auf denen es sich lohnt Anzeigen zu kaufen und zu schalten. Mit seiner intelligenten Plattform erzielt das Unternehmen traumhafte Wachstumsraten. Der Umsatz wurde in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +35 %, der Gewinn sogar um +49 % p.a. gesteigert. Die KI Aktie The Trade Desk befindet sich in einem steilen Aufwärtstrend und konnte sich in den vergangenen drei Jahren bereits mehr als verdreißigfachen.

7. Splunk: Big Data Spezialist

Die Softwareprodukte des Unternehmens Splunk (ISIN: US8486371045 – Symbol: SPLK – Währung: USD) helfen den Kunden unstrukturierte Datenmengen (Big Data) zu analysieren und nutzbar d.h. wertvoll zu machen. Dies ist eine Grundvoraussetzung für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Untersucht werden beispielsweise Klickverhalten von Onlinekunden, Transaktionsdaten, Netzwerkaktivitäten und Anrufaufzeichnungen (z.B. von Call-Centern).

Durch die Auswertung der Daten kann Verbesserungspotenzial erkannt und ausgeschöpft werden. Splunk vermarktet seine Produkte über Cloud-basierte Abonnements, die eine hohe Kundenbindung und lukrative wiederkehrende Einnahmen bedeuten. Auch deutsche Großkonzerne wie Porsche, Bosch oder die Deutsche Bahn nutzen die Splunk-Software bereits. Die Splunk Aktie konnte sich seit Anfang 2016 bereits von 30 USD auf über 226 USD mehr als versiebenfachen, bevor ein starker Rücksetzer einsetzte. Da das weltweite Datenvolumen auch in den kommenden Jahren enorm wachsen wird, dürften sich sowohl das Geschäft von Splunk als auch die Splunk Aktie über kurz oder lang wieder aufwärts entwickeln.

8. Five9: KI-gesteuerter Kundenservice

Five9 (ISIN: US3383071012 – Symbol: FIVN -Währung: USD) ist ein führender Softwareanbieter für Kundenkontakte und Callcenter. Die Kunden erhalten über die Cloud Zugang zur benutzerfreundlichen Softwareplattform. Unternehmen können damit effizienten, flexiblen und zeitnahen Kundenservice bieten. Serviceanfragen, Probleme, Beschwerden und andere Kontaktformen werden mittels künstlicher Intelligenz gemanagt und – sofern möglich – bearbeitet bzw. beantwortet. Das spart Kosten und erhöht Kundenzufriedenheit und -bindung. Die Software von Five9 überzeugt immer mehr Kunden, so dass die Umsätze seit Jahren kräftig zulegen. Auch die Aktie, die 2015 noch bei ca. 3 USD notierte, befindet sich seit dem Jahr 2015 in einem steilen Aufwärtstrend und erzielte Anfang November 2020 ein neues Allzeithoch von 201,75 USD – eine Kurssteigerung um unglaubliche +6.625 %.

9. Twilio: Digitale Kunden-Kommunikation

Das Unternehmen Twilio (ISIN: US90138F1021 – Symbol: TWLO– Währung: USD) verbindet KI mit der Cloud. Die Firma bietet Cloud-basiert sogenannte APIs (Application Programming Interfaces) an, mit denen Entwickler Sprach-, Video- und Messaging-Funktionen in ihre Apps integrieren können. Die Plattform Twilio Flex bietet zahlreiche Kommunikationsformen mit denen Unternehmen Kontakt mit Endkunden aufnehmen können beispielsweise per SMS, Twitter, VOIP oder Videochat. Gleichzeitig wird die gesamte Kundenkommunikation übersichtlich gebündelt, so dass die so dokumentierten Daten optimal ausgewertet werden können. Der Dienst erfreut sich nicht zuletzt auch dank der Corona-Krise steigender Beliebtheit und verhilft Twilio zu starkem Umsatzwachstum. Mit 68 Mrd. USD ist das Unternehmen allerdings mittlerweile schon sehr ambitioniert bewertet.

10. IBM: KI gewinnt stetig an Bedeutung

IBM (ISIN: US4592001014 – Symbol: IBM – Währung: USD) ist bereits seit den 1950er Jahren führend auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Für großes Aufsehen sorgte im Jahr 1996 der damalige IBM Supercomputer Deep Blue, denn zum ersten Mal gelang es einer Maschine den damals amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparov zu schlagen.

In den letzten Jahren übernahm IBM zahlreiche AI Unternehmen und entwickelte das selbstlernende Computerprogramm Watson für maschinelles Lernen, Datenanalyse und -auswertung sowie Sprachverarbeitung. Kognitive Lösungen wie Watson, die beispielsweise in der Gesundheits- und Pharmabranche eingesetzt werden, steuern bereits heute ein Viertel zu den Umsätzen von IBM bei und das mit steigender Tendenz. Auch das Cloud-Softwaregeschäft zog zuletzt deutlich an. Die IBM Aktie befindet sich in einer längerfristigen Korrektur, denn andere Geschäftsbereiche entwickelten sich eher rückläufig. Dank KI könnte sich das über kurz oder lang ändern.

Fazit: Künstliche Intelligenz ist eine der Boombranchen der Zukunft

Künstliche Intelligenz hält in immer mehr Lebensbereiche Einzug. Die Tatsache, dass Computer immer bessere Entscheidungen treffen, unterstützt Prozesse und sorgt in immer mehr Geschäfts- und Lebensbereichen für Entlastung und Effizienz. Da der KI-Trend noch relativ am Anfang steht, dürfte etlichen der vorgestellten Unternehmen in den kommenden fünf bis zehn Jahren ein stürmisches Wachstum bevorstehen. Allerdings sind die meisten KI-Aktien nach den fulminanten Kursanstiegen seit dem Corona-Crash mittlerweile äußerst ambitioniert bewertet. Aus diesem Grund sollten zum langfristigen Neueinstieg Korrekturen abgewartet werden. Wer bereits hohe Gewinne erzielt hat, sollte mit Teilgewinnmitnahmen oder Stop-Orders sicherstellen, dass im nicht unwahrscheinlichen Fall hoher Kurschwankungen nicht ein wesentlicher Teil der Profite wieder dahinschmilzt.

